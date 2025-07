Rezort práce spracúva žiadosti o dotáciu na humanitárnu pomoc

Bratislava 10. júla (TASR) - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR spracúva už takmer 100 žiadostí o dotáciu na humanitárnu pomoc v súvislosti s búrkou, ktorá spôsobila škody na východe Slovenska. O dotáciu môžu požiadať fyzické osoby aj obce a mestá ako právnické subjekty. Vo štvrtok o tom informovalo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR).



„Prvých 98 žiadostí už obyvatelia zo zasiahnutých obcí s pomocou zamestnancov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny vyplnili a štyri obce zvažujú podanie žiadosti. Rezort práce spracuje žiadosti v zrýchlenom konaní, tak aby sa finančné prostriedky dostali do postihnutých domácností čo najskôr,“ uviedlo ústredie.



V teréne je podľa neho približne 40 zamestnancov zo siedmich úradov práce, pod ktorých územnú pôsobnosť spadajú zasiahnuté obce a mestá. Títo pracovníci pomáhajú fyzickým osobám, mestám aj obciam vypĺňať žiadosť o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci. Fyzické osoby môžu dostať jednorazovú dotáciu v maximálnej výške 1500 eur na domácnosť. O dotáciu môže požiadať v rámci jednej domácnosti vždy len jedna osoba a zároveň nemôže mať dlhy voči sociálnej či zdravotnej poisťovni.



V prípade, že dôjde k značným škodám na majetku v rámci jedného vyhláseného núdzového stavu alebo tej istej mimoriadnej situácie, je možné podať žiadosť opakovane a celková dotácia sa tak navýši na sumu 3000 eur. Stále však platí limit na jednu žiadosť v celkovej výške 1500 eur. Žiadateľ si musí pomoc vo forme dotácie uplatniť najneskôr do troch mesiacov od vyhlásenia núdzového stavu či mimoriadnej situácie. Obce ako právne subjekty môžu získať dotáciu v maximálnej sume 15.000 eur, pričom všetky finančné prostriedky musia byť použité v prospech občanov.



„Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny informujú samosprávy aj o možnostiach využitia súčasných projektov pri odstraňovaní škôd, ktoré sú rozsiahle od poničených striech cez praskliny na domoch až po zničené vnútorné steny či popadané stromy. Niektoré obce využívajú možnosti, ktoré im ponúka projekt Podpora udržania pracovných návykov tri a zapájajú tak svojich občanov do likvidácie škôd. V rámci projektu vedia zapojené samosprávy nasadiť do terénu nezamestnaných, ktorí sú z domácností poberajúcich hmotnú núdzu, alebo sami sú poberateľmi,“ spresnilo ústredie s tým, že títo ľudia získajú zároveň nárok na aktivačný príspevok a pomôžu iným poškodeným vysporiadať sa s následkami škôd. Ak obce nemajú k dispozícii takýchto ľudí, tak im môžu pomôcť aj občania spĺňajúci podmienky projektu z inej obce.