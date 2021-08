V júli si našlo prácu vyše 13.000 nezamestnaných ľudí

Bratislava 20. augusta (TASR) - Trh práce sa naďalej javí ako stabilný, nezamestnanosť opäť klesla a počas mesiaca júl si našlo prácu viac než 13.000 nezamestnaných. Vyčíslilo to v piatok Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR).



V júli dosiahla miera evidovanej nezamestnanosti 7,66 %. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom ide o pokles, a to o 0,10 percentuálneho bodu (p. b.) z júnových 7,76 %. Trend poklesu tak pokračuje už štvrtý mesiac.



Počet uchádzačov pripravených ihneď nastúpiť do práce je aktuálne 207.355. Miera nezamestnanosti z celkového počtu uchádzačov o zamestnanie bola v júli na úrovni 8,29 %. Medzimesačne poklesla o 0,08 p. b. (8,37 % v júni).



Úrady práce evidovali celkovo 224.386 ľudí bez práce, čo je o 5008 osôb menej ako v júni.



Kým na trhu práce sa v júli uplatnilo 16.611 uchádzačov o zamestnanie, celkovo vyradených z evidencie ich bolo vyše 18.000. Ústredie špecifikovalo, že z toho 932 ľudí vyradili pre nespoluprácu a ďalších zhruba 3700 z iných dôvodov.



Pozitívny vývoj na pracovnom trhu naznačuje aj nárast pracovných ponúk. V ponuke je najviac dostupných pracovných miest od začiatku tohto roka. Úrady práce ich evidovali 73.575.



"Najväčšia ponuka práce bola v Bratislavskom kraji, a to 20.896 miest (podiel 28,40 %), najmenej miest bolo v Košickom kraji 3831 (podiel 5,21 %)," špecifikovalo ústredie.



Počet dostupných pracovných miest vhodných pre absolventov bol v mesiaci júl najvyšší od začiatku tohto roka, a to 34.596.



Najčastejšie zamestnávatelia hľadali profesie ako operátori a montéri strojov a zariadení (32.687 miest), kvalifikovaní pracovníci a remeselníci (14.903 miest) či pomocní a nekvalifikovaní pracovníci (8006 miest).



V júli opäť poklesol aj počet poberateľov pomoci v hmotnej núdzi. Pomoc poberalo celkovo 56.631 osôb, čo je najmenej od začiatku tohto roka. "Medzimesačne sa počet poberateľov znížil o 1121 osôb (57.752 poberateľov v júni). Medziročne je to pokles o 7807 poberateľov (64.438 poberateľov v júli 2020)," porovnalo ústredie.



Celkovo bola v prvom polroku tohto roka vyplatená pomoc v hmotnej núdzi 66.774 poberateľom v sume takmer 53 miliónov eur.