ÚPSVAR: Úrady práce sú pripravené podporiť nových absolventov

Bratislava 10. júna (TASR) - Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny sú pripravené podporiť nových absolventov pri uplatnení sa na pracovnom trhu. Okrem ponuky zamestnaní a odborného poradenstva môžu finančne asistovať pri získaní kvalitnej praxe, rozbehnutí podnikania a podporiť ich pri doplnení vzdelania. Na využitie služieb úradov práce, sociálnych vecí a rodiny je potrebné, aby sa absolventi evidovali ako uchádzači o zamestnanie, upozornilo v utorok Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR).



Ak absolvent vysokej školy podá žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie do desiatich kalendárnych dní od vykonania štátnej skúšky, úrad práce, sociálnych vecí a rodiny ho zaradí do evidencie odo dňa nasledujúceho po vykonaní skúšky a štát za neho bude uhrádzať povinné zdravotné poistenie.



Úhradou zdravotného poistenia môže štát podporiť aj absolventa strednej školy v prípade, ak absolvent podá žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie do 10. septembra daného kalendárneho roku. Hoci rovnako platí stanovená desaťdňová lehota, absolvent strednej školy je považovaný za nezaopatrené dieťa do 31. augusta v roku, v ktorom ukončí vzdelávanie bez pokračovania v štúdiu na ďalšej škole.



Pri prvých kontaktoch s trhom práce absolventom často chýba konkrétna predstava o svojich možnostiach uplatniť sa. Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny môžu pomôcť aj v tejto oblasti prostredníctvom odborných poradenských služieb zameraných na zisťovanie osobnostných predpokladov, schopností a kompetencií uchádzača. Pracovné ponuky nájdu absolventi na webovom portáli sluzbyzamestnanosti.gov.sk.



Uchádzači o zamestnanie, evidovaní na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, majú na portáli automaticky vytvorený vlastný profil, ktorý páruje uchádzačovi o zamestnanie pracovné ponuky vhodné priamo preňho. Rovnako si môže aktivovať agenta, ktorý automaticky vyhľadáva pozície v súlade s vlastnými predstavami uchádzača. Občan, ktorý nie je evidovaný na úrade práce, si môže profil vytvoriť. Výhodou profilu je, že sa vďaka nemu môžu o uchádzačovi jednoducho dozvedieť aj zamestnávatelia.



Absolventi škôl, evidovaní aspoň jeden mesiac ako uchádzači o zamestnanie, môžu v rámci národného projektu Finančné stimuly pre zamestnanosť žiadať o zaradenie na prax a o poskytnutie finančného príspevku na vykonávanie praxe. Príspevok vo výške životného minima sa poskytuje tri až šesť mesiacov. Je určený uchádzačom vo veku do 30 rokov, ktorí dosiahli najviac stredné odborné vzdelanie a nepokračujú v ďalšom vzdelávaní.



Podporu v rámci národného projektu Finančné stimuly pre zamestnanosť môžu dostať aj absolventi, ktorí sa rozhodli podnikať. A to prostredníctvom finančného príspevku na začatie vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti vo výške najviac 8084 eur.



Ak si absolventi potrebujú doplniť vzdelanie, úrady práce, sociálnych vecí a rodiny im môžu po splnení zákonných podmienok zaplatiť kurz podľa vlastného výberu a osobných predispozícií. Umožňuje to národný projekt Zručnosti pre trh práce. Žiadosť o poskytnutie príspevku sa podáva aspoň 30 kalendárnych dní pred začiatkom kurzu. Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny zaplatia vzdelávacie kurzy v plnej výške pri splnení podmienok uvedených v dohode o príspevku na vzdelávanie.