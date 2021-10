Najviac príspevkov pri narodení dieťaťa bolo vyplatených v septembri

Bratislava 29. októbra (TASR) - V septembri 2021 bolo vyplatených najviac príspevkov pri narodení dieťaťa od začiatku roka. Informovala o tom Marianna Šebová z kancelárie generálneho riaditeľa a generálneho tajomníka služobného úradu Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) SR.



Spresnila, že dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa bola v septembri 2021 preddavkovo vyplatená na 101.398 detí. Dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením sa vypláca dvakrát ročne, a to na začiatku školského polroka. V septembri 2021 bola vyplatená na 30.057 detí. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka ide o pokles o 4041 detí.



V septembri 2021 podľa nej poberalo štátne sociálne dávky 691.136 osôb. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom sa počet poberateľov zvýšil o 1593 osôb. Medziročne ide o nárast o 4902 osôb. Z celkového počtu poberateľov štátnych sociálnych dávok tvoria poberatelia prídavku na dieťa majoritnú časť. V septembri poberalo prídavok na dieťa 659.341 osôb, medzimesačne ide o nárast o 1590 poberateľov a počet detí sa zvýšil o 4982. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka narástol počet osôb o 4191 (655.150 poberateľov a počet detí 1.103.052 v septembri 2020).



Rodičovský príspevok bol podľa Šebovej v septembri vyplatený 157.048 poberateľom, medzimesačne sa počet zvýšil o 109 osôb. Príspevok na starostlivosť sa v septembri vyplatil 262 poberateľom. "Uvedomujeme si, aká je podpora rodín dôležitá. Najmä pri začiatku nového života, keď je prírastok do rodiny spojený nielen s radosťou, ale aj zvýšeným náporom na jej rozpočet," uviedol Karol Zimmer, generálny riaditeľ a generálny tajomník služobného úradu ÚPSVaR.



Šebová zdôraznila, že v septembri bolo vyplatených najviac príspevkov pri narodení dieťaťa od začiatku roka, a to na 4823 detí celkovo 4759 poberateľom. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom ide o nárast o 491 detí a 483 poberateľov. Príspevok na pohreb sa v septembri vyplatil na 4085 zosnulých, čo je najmenej od novembra minulého roka. V medziročnom porovnaní ide o pokles o 66 zosnulých.



Dodala, že v septembri poberalo peňažné príspevky na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia 153.627 osôb. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka ide o pokles o 4370 poberateľov (157.997 poberateľov v septembri 2020). Peňažný príspevok na opatrovanie osôb s ťažkým zdravotným postihnutím sa v septembri vyplatil 62.840 poberateľom, ktorí opatrovali 64.598 osôb. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom ide o nárast počtu poberateľov o 160 osôb a počet opatrovaných sa zvýšil tiež o 160 osôb.