Úrad práce: Znevýhodnení uchádzači môžu žiadať o nový príspevok

Bratislava 18. júna (TASR) - Na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny je už možné požiadať o príspevok, ktorého cieľom je podporiť vybrané skupiny znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie. Príspevok sa poskytuje v rámci národného projektu Finančné stimuly, ktorý je financovaný z fondov EÚ v rámci Programu Slovensko. Informovalo o tom v utorok Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR).



"Príspevok je určený nezamestnaným, ktorí sú evidovaní na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny najmenej 12 po sebe nasledujúcich mesiacov ako uchádzači o zamestnanie, ako aj uchádzačom o zamestnanie so zdravotným postihnutím. Hlavnou podmienkou je, aby vykonávali prácu na skúšku u zamestnávateľa," uviedlo ÚPSVaR.



O príspevok žiadajú zamestnávatelia na príslušnom úrade. V žiadosti je podľa ÚPSVaR potrebné uviesť mená uchádzačov o zamestnanie, ktorých si vybrali do práce na skúšku. Pokiaľ zamestnávateľ nemá vybraných konkrétnych pracovníkov, úrad mu ponúkne uchádzačov z evidencie.



Po uzavretí dohody a splnení všetkých podmienok bude zamestnávateľovi následne tri mesiace vyplácaný príspevok vo výške 15 % z celkovej ceny práce. Pre tento rok je to podľa ÚPSVaR maximálne 282,54 eura mesačne. Uchádzačovi o zamestnanie bude vyplácaný príspevok vo výške životného minima, tiež počas troch mesiacov. V priebehu práce na skúšku zostávajú pracujúci naďalej evidovaní na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny.



"Uvedomujeme si, že každý človek bez práce je jedinečný, prechádza svojou etapou života, má rôzne potreby a čelí rôznym výzvam. Preto každý nástroj vylaďujeme tak, aby bol čo najefektívnejší a najadresnejší, a pritom citlivo reagoval na jedinečné potreby ľudí, ale aj zamestnávateľov," uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erik Tomáš (Hlas-SD).



V apríli evidovali úrady práce, sociálnych vecí a rodiny 68.511 uchádzačov o zamestnanie, ktorí boli v evidencii viac ako 12 mesiacov, a 5102 uchádzačov o zamestnanie so zdravotným postihnutím.