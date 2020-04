Pokračuje projekt pre nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva

Bratislava 21. apríla (TASR) – Projekt s názvom Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva - 2 pokračuje aj v tomto roku. Po vyhlásení mimoriadnej situácie na Slovensku pre epidémiu nového koronavírusu bolo pozastavené podpisovanie dohôd s organizátormi prác, ale peniaze určené na tento účel sú naďalej alokované v projekte a úrady práce v utorok začínajú podpisovať dohody. Potvrdilo to Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR).



Do projektu sa tento rok zapojí 34 zamestnávateľských subjektov, ktoré schválilo Ministerstvo kultúry (MK) SR. Tieto subjekty predpokladajú zamestnanosť 547 uchádzačov o zamestnanie. „Na realizáciu národného projektu je v roku 2020 vyčlenených 3.747.816,33 eura,“ uviedlo ústredie. Práce na hradoch a zámkoch sa budú riadiť usmerneniami Ústredného krízového štábu SR a dodržiavať podmienky eliminujúce nákazu a prenos nového koronavírusu.



Cieľom projektu je oprava, konzervácia či revitalizácia objektov kultúrneho dedičstva v danom regióne prostredníctvom zapojenia evidovaných uchádzačov o zamestnanie a znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie do týchto prác. Tí tak obsadia krátkodobé pracovné miesta a získajú cenné pracovné skúsenosti a návyky. Zároveň projekt podporí aj cestovný ruch v danom regióne.



Projekt vytvára dva typy pracovných pozícií. Jedným typom sú pomocní pracovníci, ktorí budú vykonávať menej kvalifikované a pomocné práce. Ide napríklad o čistenie a triedenie sutiny, pomocné stavebné práce či čistenie areálu a vývoz odpadu. Druhým typom je post odborného pracovníka, teda ide o práce zamerané na odbornú činnosť spojenú priamo s činnosťami schválenej dotácie, napríklad murárske práce, archeologický výskum, záhradnú architektúru či remeselné práce.



Projekt funguje od roku 2011 a do roku 2019 naň boli poskytnuté finančné prostriedky v rámci národného projektu vo výške vyše 19 miliónov eur. Od začiatku projektu do roku 2019 sa do prác zapojilo 4211 uchádzačov o zamestnanie či znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie. Od počiatku projektu do minulého roka sa podarilo obnoviť 286 kultúrnych pamiatok.