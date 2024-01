Ústredie práce: Agentúry zamestnávania vykážu činnosť elektronicky

Bratislava 31. januára (TASR) - Pre agentúry dočasného zamestnávania, agentúry podporovaného zamestnávania a sprostredkovateľov zamestnania za úhradu začali od nového roka platiť nové pravidlá pre vykazovanie činnosti. Za rok 2023 musia predložiť ročné správy o svojej činnosti iba elektronickou formou, a to do 31. marca 2024. V stredu na to upozornilo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR) SR.



Na portál www.poskytovatel.gov.sk sa neštátni poskytovatelia služieb zamestnanosti prihlasujú pomocou elektronického občianskeho preukazu. "Napredujeme v znižovaní byrokratického zaťaženia a informatizácie verejnej správy. V posledných týždňoch sme informovali aj o zjednodušení pri vykazovaní zamestnávania ľudí so zdravotným postihnutím či podstatnom uľahčení registrácie na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny prostredníctvom portálu slovensko.sk.," uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD).



Nový portál poskytuje aj možnosť priebežne dopĺňať údaje o občanoch, ktorým dotknuté subjekty poskytujú svoje služby. Správu o činnosti za predchádzajúci rok systém automaticky vygeneruje a umožní jej odoslanie.



"Aby bola aj samotná zmena pre dotknuté subjekty čo najjednoduchšia, k informovaniu o novinke pri vykazovaní činnosti sme pristupovali proaktívne a oboznámili ich o tom listom vopred," povedal generálny riaditeľ a generálny tajomník služobného úradu ÚPSVR SR Peter Ormandy s tým, že s rezortom práce pracujú na príprave ďalších funkcionalít.