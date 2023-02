ÚPSVR: Od stredy vyplácajú úrady práce zvýšené dávky

Bratislava 15. februára (TASR) - Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny od stredy vyplácajú zvýšené sociálne dávky. Od začiatku januára sa zvýšila pomoc v hmotnej núdzi, rodičovský príspevok, kompenzačný príspevok baníkom a prídavok na dieťa. Informovala o tom Marianna Šebová z tlačového oddelenia Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR).



"Pozitívnou správou pre rodičov je, že od februára bude ich rodinný rozpočet pri jednom dieťati vyšší o 30 eur. Zároveň zostáva zachovaný aj jednorazovo zvýšený príspevok na dieťa pri nástupe do prvého ročníka, pričom sa jeho výška zaokrúhlila na sumu 110 eur," vyčíslil generálny riaditeľ a generálny tajomník služobného úradu ÚPSVR Karol Zimmer. Uvedený príspevok sa vypláca v októbri.



Štátne sociálne dávky a rôzne peňažné príspevky sú vždy vyplácané spätne, teda za predošlý mesiac, vysvetlili predstavitelia ÚPSVR. "Konkrétny termín závisí od spôsobu, ktorý si občania zvolili na výplatu," spresnila Šebová. V prípade prevodu na účet je to od 15. februára a pri poštovom okruhu od 20. do 27. februára.