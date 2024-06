Poberateľov pomoci v hmotnej núdzi bolo najmenej od septembra 2022

Bratislava 28. júna (TASR) - V máji tohto roka klesol počet poberateľov pomoci v hmotnej núdzi na 63.204 osôb. Medzimesačne ich bolo menej o 811 a medziročne o 2091. Išlo o najmenší počet poberateľov od septembra 2022. V piatok o tom informovalo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR) SR.



"Počet poberateľov pomoci v hmotnej núdzi kopíruje vývoj na pracovnom trhu. So znižujúcou sa nezamestnanosťou klesá aj počet ľudí odkázaných na pomoc v hmotnej núdzi. Za posledné dva mesiace klesol ich počet o viac ako 1300, čo je významný a potešujúci pokles. Som presvedčený, že zásluhu na tom má aj viacero podporných nástrojov z oblasti služieb zamestnanosti, ktoré sme v posledných mesiacoch zaviedli," zhodnotil minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD).



Najviac ľudí, ktorí prijímajú pomoc v hmotnej núdzi, bolo v máji v Košickom kraji, a to 15.772. Najmenej ich bolo v Trenčianskom kraji, konkrétne 2499 osôb. Na úrovni okresov evidovali úrady práce najviac poberateľov v okrese Rimavská Sobota (3477), najmenej naopak v okrese Myjava (113).



Viac ako polovicu prijímateľov, celkovo 32.559, tvorili uchádzači o zamestnanie evidovaní na úradoch práce. Medzimesačne ich bolo menej o 354. Najviac poberateľov bez práce bolo v Prešovskom (10.381) a Košickom kraji (9299). Najmenej ich bolo v Bratislavskom kraji, kde poberalo dávku v hmotnej núdzi 318 osôb.



"Podpora v nezamestnanosti aj poskytovanie dávok v hmotnej núdzi sú významnou časťou pomoci zo strany Ústredia a úradov práce, sociálnych vecí a rodiny. Je tu aj množstvo ďalších oblastí, v ktorých sme pre ľudí oporou. Čoraz viac pomáhame zraniteľným rodinám, ktoré z rôznych dôvodov nedostávajú výživné," priblížil generálny riaditeľ ÚPSVR Peter Ormandy. Spresnil, že v apríli ústredie práce vyplatilo výživné takmer 15.000 poberateľom, pričom vlani v máji to bolo 7000 ľudí.



Májové štatistiky ÚPSVR ukázali medzimesačný rast počtu poberateľov prídavkov na dieťa o 293 na 665.943 osôb. Rodičovský príspevok dostalo 138.230 osôb, v medzimesačnom porovnaní o 3126 viac. Celková suma všetkých vyplatených príspevkov bola v máji viac ako 225 miliónov eur, medzimesačne sa znížila o viac ako 800.000 eur.