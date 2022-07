Počet dlhodobých poberateľov pomoci v hmotnej núdzi už dva roky klesá

Bratislava 1. júla (TASR) - Počet dlhodobých poberateľov pomoci v hmotnej núdzi postupne klesá už dva roky od januára 2020. Vtedy poberalo dávku 85 a viac mesiacov takmer 18.000 ľudí, v máji tohto roka necelých 15.000 osôb. Informovalo o tom Ústredie práce, sociálny vecí a rodiny (ÚPSVR). Nárast počtu poberateľov v máji spôsobilo podľa jeho slov najmä zvýšenie počtu poberateľov z radov odídencov z Ukrajiny.



"Počty ľudí dlhodobo odkázaných na pomoc štátu, ktorí sú spravidla aj dlhodobo nezamestnaní, sú na Slovensku už roky nelichotivo vysoké. Jedinou cestou, ako túto situáciu zlepšiť, je dlhoročná, vytrvalá pomoc a podpora zo strany štátu," skonštatoval riaditeľ ÚPSVR Karol Zimmer. Za klesajúcim trendom vidí aj dobre nastavenú podporu pre dlhodobo nezamestnaných či preventívne nástroje.



Celkový počet poberateľov pomoci v hmotnej núdzi bol podľa slov ÚPSVR v máji 81.430 osôb, z toho 59.282 bolo občanov SR. Zvyšok tvorili cudzinci, najmä odídenci z Ukrajiny. Počet poberateľov vzrástol v porovnaní s aprílom takmer o 5000, no počet občanov SR odkázaných na pomoc stúpol iba o 240. Naopak, počet osôb poberajúcich dávku dlhšie ako 85 mesiacov medzimesačne klesol o 113, pričom od januára 2020 klesol tento počet o 3080 osôb.



Výskumný pracovník Inštitútu pre výskum práce a rodiny Rastislav Bednárik v súvislosti s klesajúcimi číslami uviedol, že údaj dokladá postupne sa zlepšujúcu ekonomickú situáciu domácností s nízkymi príjmami. "Na druhej strane to signalizuje pozitívne efekty podpory zamestnávania dlhodobo nezamestnaných osôb," poznamenal. Upozornil, že umiestňovanie dlhodobo nezamestnaných na trhu práce je "beh na dlhé trate" a nedá sa očakávať v krátkom čase výraznejší pokles dlhodobých poberateľov pomoci v hmotnej núdzi. ÚPSVR v rámci krátkodobej predpovede očakáva výrazný pokles poberateľov spôsobený tým, že štát na konci mája prestal vyplácať finančnú pomoc odídencom z Ukrajiny.



Bednárik podotkol, že po zásadnom poklese počtu poberateľov môže dôjsť k miernemu nárastu. "Od júla 2022 bude platiť zvýšené životné minimum. Pre dospelú osobu sa zvýši mesačne z 218,06 eura na 234,42 eura. V praxi to bude znamenať, že na pomoc v hmotnej núdzi budú mať nárok aj osoby s vyšším príjmom, ako je to teraz," vysvetlilo ústredie.



ÚPSVR uviedlo viaceré štatistiky k máju tohto roka. Počet dlhodobých poberateľov pomoci v hmotnej núdzi od 85 mesiacov bol 14.866, v apríli to bolo 14.979 osôb, v máji minulého roka 16.252 osôb a v januári 2020 celkovo 17.946 osôb.



Počet poberateľov štátnych sociálnych dávok dosiahol v máji 694.872 osôb, v apríli tohto roka 693.304, v máji 2021 zas 634 osôb.



Prídavky na dieťa poberalo v máji 664.264 osôb, v apríli 662.944. Rodičovský príspevok v máji poberalo 141.345 osôb, v apríli bolo poberateľov 140.905. Počet poberateľov príspevku pri narodení dieťaťa v máji dosiahol 5205, v apríli 4213 osôb.