ÚPSVR: Počet poberateľov náhradného výživného neustále stúpa

Bratislava 31. mája (TASR) - Počet poberateľov náhradného výživného v tomto roku neustále stúpa. V apríli tohto roka poskytli úrady práce, sociálnych vecí a rodiny náhradné výživné 5507 osobám. Je to o 780 osôb viac ako v januári. Informoval o tom Jakub Mendel z tlačového a komunikačného oddelenia Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR) SR.



Dôvodom nárastu sú podľa neho zmeny v legislatíve, vďaka ktorým je náhradné výživné ľahšie a rýchlejšie dostupné ľuďom, ktorí ho potrebujú. Štatistiky za apríl podľa jeho slov ukázali aj to, že rast poberateľov pomoci v hmotnej núdzi z radov občanov SR sa stabilizoval.



Pripomenul, že štát pomáha občanom náhradným výživným v prípadoch, keď zlyhávajú zodpovedné osoby a neplnia si vyživovaciu povinnosť voči nezaopatrenému dieťaťu, ako aj v prípadoch, keď sirote nevznikol nárok na sirotský dôchodok.



Zdôraznil, že od začiatku roka začali v oblasti náhradného výživného platiť významné zmeny. Ich cieľom bolo, aby bolo náhradné výživné dostupné rýchlejšie a pre viac detí, aby siroty s najnižšími sirotskými dôchodkami dostali viac peňazí a aby sa obmedzili výpadky vo výživnom pri exekúcii.



"Od začiatku roka do apríla stúpol počet poberateľov náhradného výživného o 780 osôb. Štatistiky jasne ukazujú, že zmeny v legislatíve zvýšili dostupnosť náhradného výživného ľuďom, ktorí to potrebujú. Pomáhame tým najzraniteľnejším. Celková vyplatená suma v tomto období stúpla o viac ako 150.000 eur na takmer 650.000 eur až pre 5507 poberateľov," povedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina).



Pozitívny efekt zmeny zákona o náhradnom výživnom potvrdil aj výskumný pracovník Inštitútu pre výskum práce a rodiny Rastislav Bednárik. Pravidlá pre prideľovanie náhradného výživného neboli podľa neho v minulosti nastavené ideálne. Ukazuje to fakt, že kým v apríli 2016 vyplatil štát 7769 dávok, v apríli 2021 to už bolo iba 4414 dávok.



"Novela platná od začiatku tohto roku umožnila zväčšiť okruh oprávnených osôb a to sa prejavilo na miernom náraste poberateľov i počtu detí, ktoré dostávajú náhradné výživné od začiatku roka 2022," dodal Bednárik.



Nárast zaznamenal aj počet poberateľov pomoci v hmotnej núdzi. Kým v marci poberalo pomoc v hmotnej núdzi 59.627 osôb, v apríli to bolo 76.536 ľudí. "Za týmto rastom stojí výlučne vyplácanie pomoci odídencom z Ukrajiny. Počet poberateľov z radov občanov SR sa medzimesačne takmer nezmenil, čo považujem za dobrú správu," zhodnotil situáciu generálny riaditeľ ÚPSVR Karol Zimmer.