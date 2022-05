ÚPSVR: Podporu odídencom z Ukrajiny preberajú medzinárodné organizácie

Bratislava 30. mája (TASR) – Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny vyplatili posledné dávky v hmotnej núdzi odídencom z Ukrajiny so štatútom dočasného útočiska. Od júna túto funkciu preberajú štyri medzinárodné organizácie - Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR), Detský fond OSN (UNICEF), Medzinárodná federácia Červeného kríža a Červeného polmesiaca (IFRC) a Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM). Informovalo o tom Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR) s tým, že žiadatelia o tieto dávky neprídu, mení sa len spôsob ich vyplácania.



Počas marca a apríla sa na úrady práce, sociálnych vecí a rodiny obrátilo celkovo 22.310 odídencov z Ukrajiny so statusom dočasného útočiska so žiadosťou o pomoc v hmotnej núdzi. Úrady práce im v rámci pomoci za uvedené obdobie poslali celkovo takmer 5 miliónov eur. Za mesiac máj už budú túto pomoc v júni vyplácať medzinárodné organizácie. Okrem terajších poberateľov pomoci v hmotnej núdzi budú organizácie poskytovať podporu aj novým žiadateľom.



ÚPSVR priblížilo, že výška podpory pre jednotlivca bude 80 eur. Dieťa vo veku do troch rokov bude mať nárok na pomoc vo výške 160 eur a dieťa vo veku 3 až 18 rokov 60 eur. Konkrétna výška podpory závisí od počtu a veku členov domácnosti. Maximálna výška podpory bude 380 eur mesačne. V prípade zdravotne postihnutých osôb môže podľa ústredia práce dodatočne finančne pomôcť aj UNICEF alebo IOM. Podľa predbežných odhadov podporia približne 500 detí a asi 400 dospelých so zdravotným postihnutím. Finančná podpora odídencom zo strany spomínaných organizácií je v súčasnosti nastavená na dobu troch mesiacov ako krátkodobý podporný nástroj vláde SR.



"Pri pomoci odídencom z Ukrajiny je naša spolupráca s medzinárodnými partnermi mimoriadne intenzívna. V modernej histórii Slovenska ide svojím rozsahom o unikátny projekt v oblasti poskytovania finančnej podpory. Úprimne oceňujem, že sa nám tento proces podarilo nastaviť v priebehu niekoľkých týždňov. Kľúčové bolo zamerať sa na poskytnutie čo najrýchlejšej a najefektívnejšej pomoci pre odídencov, samozrejme, s ohľadom na záujmy Slovenska," vyhlásil generálny riaditeľ ústredia práce Karol Zimmer.



Odídenci z Ukrajiny boli o zmene v poskytovaní finančnej pomoci informovaní listom. Posledné práce v súvislosti s presunutím vyplácania finančnej pomoci budú ukončené na konci mája. V rámci nich je potrebné, aby odídenci v žiadosti o pomoc v hmotnej núdzi mali uvedené slovenské mobilné telefónne číslo, na ktorom ich bude možné kontaktovať. Ak ho v žiadosti uvedené nemajú, mali by ho doplniť najneskôr do 31. mája. Oznámiť kontaktné telefónne číslo je možné osobne, telefonicky alebo e-mailom na ktoromkoľvek úrade práce. Odídenci podľa ÚPSVR môžu získať slovenskú SIM kartu v prevádzkach slovenských telekomunikačných operátorov alebo bezplatne vo veľkokapacitnom centre Bratislava alebo Michalovce.



"Dopĺňame posledné informácie potrebné pre neprerušené poskytovanie podpory odídencom. Úrady práce zostávajú naďalej nápomocné pri snahe odídencov z Ukrajiny uplatniť na slovenskom trhu práce. Pre ich lepšie zapojenie sa do pracovného života im napríklad ponúkame preplatenie kurzu slovenčiny či iných vzdelávacích kurzov," dodal Zimmer.