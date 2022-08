ÚPSVR: Projekt Pomáhame odídencom sa rozšíril o podporu na dochádzanie

Bratislava 16. augusta (TASR) - K opatreniam projektu Pomáhame odídencom pribudla aj podpora mobility, respektíve dochádzania za prácou. Informovalo o tom v utorok tlačové a komunikačné oddelenie Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR) SR.



Pripomenulo, že cieľom projektu je pomôcť odídencom z Ukrajiny ľahšie sa začleniť do spoločnosti a zároveň zvýšiť ich šance na pracovnom trhu. Opatrenia projektu sú príspevok pri vykonávaní dobrovoľníckej činnosti, príspevok na zapracovanie u zamestnávateľa či preplatenie vzdelávania.



Odídenci majú s jeho pomocou takmer rovnaké podmienky ako občania SR, vyjadrilo sa ÚPSVR. Realizujú ho spoločne s úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny.



Odídenci môžu od júla tohto roku získať finančný príspevok na dochádzanie za prácou, dobrovoľníckou činnosťou či zapracovaním u zamestnávateľa, dovtedy mali dopravu v SR zadarmo. Výška príspevku závisí od vzdialenosti. Od jedného do desať kilometrov je to najviac 1,5 eura za každý odpracovaný deň, pri väčšej vzdialenosti ide o najviac tri eurá.



Ak mal odídenec doklad o dočasnom útočisku pred júlom tohto roku, môže požiadať o finančný príspevok na príslušnom úrade práce na 61. deň odo dňa vydania tohto dokladu. Prvých 60 dní má prepravu do zamestnania zadarmo. Tým, ktorí majú doklad o dočasnom útočisku vydaný po prvom júli, alebo majú jeho druhé, či tretie vydanie, môže byť poskytnutý príspevok na šiesty deň po vydaní, vysvetlilo ústredie práce.



K 15. augustu evidoval rezort práce celkovo 10.557 aktuálnych pracovno-právnych vzťahov uzatvorených s odídencami z Ukrajiny. Našli si pracovné uplatnenie najmä v Bratislave a Košiciach, tiež v okrese Nitra, Galanta a Trenčín.



Najviac, takmer pätina z nich, pracuje na pozícii montážny pracovník. Viac ako šestina ich pozícií pripadá na oblasť pomocných pracovníkov v ťažbe, stavebníctve, výrobe a doprave, vymenúva ÚPSVR. Takmer desatina robí upratovacie a iné pomocné práce.



"Rovnako sa pri hľadaní práce snažíme motivovať aj našich občanov aj mimo miesta svojho bydliska. Príspevok na dochádzku za prácou môžu získať, ak boli vedení v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej tri mesiace a dôvodom ich vyradenia z evidencie bolo uplatnenie sa na trhu práce," priblížil generálny riaditeľ ústredia práce Karol Zimmer.



ÚPSVR dodalo, že o príspevok je potrebné požiadať do mesiaca od nástupu do zamestnania. Vypláca sa najviac šesť mesiacov, v prípade znevýhodnených občanov rok. Výška príspevku je najviac 200 eur mesačne v závislosti od vzdialenosti miesta práce.