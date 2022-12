ÚPSVR: Štát rozšíril podporu starostlivosti o dieťa v detskej skupine

Bratislava 5. decembra (TASR) - Rezort práce rozšíril podporu starostlivosti o dieťa v detskej skupine, a to v predškolskom veku. Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny začali v novembri poskytovať finančnú podporu na starostlivosť o dieťa vo veku od troch do piatich rokov v detskej skupine. Informovala o tom Marianna Šebová z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR) SR.



"Od júla poskytujú úrady práce rodičom finančnú podporu na starostlivosť o dieťa vo veku do troch rokov v detskej skupine," pripomenula Šebová. Finančná podpora na starostlivosť o dieťa je pre zamestnaného rodiča alebo rodiča študujúceho dennou formou na strednej či vysokej škole, aby mohol vykonávať zárobkovú činnosť alebo študovať. Vypláca sa mesačne a najviac 160 eur na dieťa.



Detské skupiny sú forma starostlivosti o dieťa, ktorú poskytuje jedna fyzická osoba v domácom prostredí, v kolektíve maximálne štyroch detí, vysvetlila Šebová. "Okrem toho, že detské skupiny predstavujú časovo flexibilnejšiu alternatívu bežných zariadení, ponúkajú aj možnosť umiestniť dieťa do menšieho kolektívu," uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina).



Rodičia alebo osoby, ktorým dieťa zveril do starostlivosti súd, môžu o finančnú podporu na starostlivosť o dieťa v detskej skupine požiadať na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. O finančnú podporu môžu požiadať aj odídenci z Ukrajiny s osobitnou ochranou, doplnila Šebová. Záujemcovia ju môžu vybaviť aj e-mailom.



Žiadosť o príspevok na starostlivosť o dieťa, ktorá je pre deti do troch rokov, aj žiadosť o finančnú podporu na starostlivosť o dieťa v detskej skupine pre deti od troch do piatich rokov, ako aj všetky potrebné informácie, sú na webovej stránke ústredia. "Rád by som ešte žiadateľov upozornil, že k žiadosti je potrebné priložiť aj zmluvu o poskytovaní sociálnej služby uzatvorenú v súlade so zákonom o sociálnych službách a Občianskym zákonníkom," dodal generálny riaditeľ ÚPSVR Karol Zimmer.



Detská skupina je alternatívou jaslí či škôlky. Starostlivosť v nej nemôže poskytovať právnická osoba ani fyzická osoba prostredníctvom zamestnancov, ale výlučne osobne sama fyzická osoba na konkrétnom mieste, doplnila Šebová.



Dodala, že osoba, ktorá starostlivosť poskytuje, musí mať skupinu zaregistrovanú v registri sociálnych služieb na príslušnom vyššom územnom celku. Ten je kontrolným orgánom v zisťovaní stavu zápisu a miesta.