ÚPSVR: Úrady práce môžu pomôcť absolventom škôl nájsť uplatnenie

Bratislava 18. mája (TASR) – Absolventom stredných a vysokých škôl ponúkajú príslušné úrady práce odborné poradenstvo či finančnú asistenciu pri rozvoju zručností a doplnení vzdelania. Vo štvrtok na to upozornilo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR) SR.



Absolventi bez práce nie sú povinní sa na úrade práce evidovať ako uchádzači o zamestnanie. Môžu tak ale urobiť dobrovoľne, ak majú záujem o prístup k vybraným službám na podporu zamestnanosti.



Úrady práce môžu pomôcť absolventom formou odborných poradenských služieb zameraných na zisťovanie osobnostných predpokladov, schopností a kompetencií uchádzača. Absolvent môže v spolupráci s odborníkmi na úradoch zistiť, či má predpoklady na to, aby mohol pracovať na vybranej pracovnej pozícii. "Ak ide absolvent navštíviť úrad práce prvýkrát, je potrebné doniesť platný občiansky preukaz, kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a potvrdenie o dobe štúdia vydané školou," priblížilo ÚPSVR.



Úrady práce pomôžu absolventom aj so zdravotným poistením. Ak si absolvent vysokej školy podá žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie do desiatich kalendárnych dní od vykonania štátnej skúšky, úrad ho zaradí do evidencie odo dňa nasledujúceho po vykonaní skúšky a štát za neho bude uhrádzať povinné zdravotné poistenie. Do 31. augusta hradí absolventom strednej školy poistenie štát. Ak nepokračuje po 31. auguste v ďalšom štúdiu alebo nezačne pracovať, bude za neho štát hradiť zdravotné poistenie iba v prípade, ak absolvent strednej školy podá do desiatich kalendárnych dní, teda do 10. septembra, žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade práce.



Prostredníctvom nástroja KOMPAS+ môžu úrady práce zaplatiť uchádzačom o zamestnanie kurzy na rozvoj kľúčových kompetencií, a to komunikačných zručností, osobnostného rozvoja vrátane manažérskych a podnikateľských kompetencií, počítačových a jazykových zručností. Ak absolvent potrebuje odborný rekvalifikačný kurz, má príležitosť absolvovať ho bezplatne vďaka nástroju REPAS+.



Na webovom portáli sluzbyzamestnanosti.gov.sk si môžu uchádzači o zamestnanie vytvoriť vlastný profil a aktivovať agenta. Ten automaticky vyhľadá pracovné ponuky v súlade s predstavami a schopnosťami uchádzača a tieto ponuky pošle na email.