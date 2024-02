Úrady práce vyplatili vlani ľuďom 2,35 miliardy eur

Bratislava 6. februára (TASR) - Rodinám a ľuďom v náročnej životnej situácii vyplatili úrady práce, sociálnych vecí a rodiny vlani spolu 2,35 miliardy eur. Najväčší objem financií, a to 1,49 miliardy eur smerovalo na prídavky na dieťa, rodičovský príspevok a ďalšie príspevky. Informovalo o tom Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR) SR.



Pri peňažných príspevkoch na opatrovanie išlo o 375 miliónov eur. Na pomoc v hmotnej núdzi bolo vynaložených 263 miliónov eur a na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia 209 miliónov eur.



"Rok 2023 priniesol občanom viacero výziev, ktoré komplikovali život hlavne ľuďom v nepriaznivom sociálnom a ekonomickom postavení. Je pozitívne, že rezort práce, sociálnych vecí a rodiny aspoň čiastočne reagoval a prostredníctvom úradov práce, sociálnych vecí a rodiny pomohol ľuďom podstatne vyššou čiastkou ako v roku 2022," povedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD).



Ľuďom podľa generálneho riaditeľa a generálneho tajomníka služobného úradu ÚPSVR SR Petra Ormandyho vyplatili v roku 2023 úrady práce najviac za posledných 10 rokov. V porovnaní s rokom 2013 pritom išlo o jednu miliardu viac. Výskumný pracovník Inštitútu pre výskum práce a rodiny Rastislav Bednárik priblížil, že hlavný podiel na náraste výdavkov v oblasti sociálnych dávok mali v minulom roku najmä úpravy legislatívy v súvislosti s rastom inflácie.



"Relatívne najvyšší rast zaznamenali peňažné príspevky na opatrovanie. Kým v rokoch 2013 až 2017 to bolo približne osem miliónov eur mesačne, v roku 2019 to bolo dvakrát toľko, v roku 2021 to narástlo na 25,4 milióna eur mesačne a v roku 2023 to bolo 31,3 milióna eur mesačne," povedal Bednárik.



V decembri minulého roka bol počet poberateľov pomoci v hmotnej núdzi 63.947. Štátne sociálne dávky poberalo v poslednom mesiaci minulého roka 689.103 ľudí a rodičovský príspevok 135.727 občanov.