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ÚPSVR:Nezamestnanosť PDÚ vzrástla o 0,06 percentuálneho bodu na 3,97 %

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Nezamestnanosť sa zvýšila predovšetkým pre každoročný rast počtu absolventov vysokých škôl v radoch uchádzačov o zamestnanie.

Autor TASR
Bratislava 20. júna (TASR) - Podiel disponibilných uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku na obyvateľstve v produktívnom veku (PDU) dosiahol v júni tohto roka 3,97 percenta, keď medzimesačne stúpol o 0,06 percentuálneho bodu. Počet disponibilných uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku evidovaných na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny dosiahol na konci júna 142.868 osôb, čo bolo o 1928 viac ako v máji 2026. V pondelok o tom informovalo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.

Nezamestnanosť sa zvýšila predovšetkým pre každoročný rast počtu absolventov vysokých škôl v radoch uchádzačov o zamestnanie. Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny ich v júni evidovali 5983, čo je o 3692 viac ako mesiac predtým a až o 5174 viac ako v apríli 2026. Zároveň opäť výrazne narástol počet voľných pracovných miest, z takmer 141.000 v máji na viac ako 152.000 v júni. Z tohto počtu je pre absolventov vhodných vyše 52.000 miest.

Rast nezamestnanosti možno pri zachovaní súčasných trendov očakávať podľa analytikov Inštitútu sociálnej politiky aj v júli. V auguste by malo dôjsť k jej postupnému poklesu, pričom v septembri možno opätovne predpokladať zvýšenie v dôsledku prílevu absolventov stredných škôl do evidencie uchádzačov o zamestnanie.
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