ÚPSVR:Novinka na portáli Slovensko.sk odstráni potrebu návštevy úradov

Bratislava 22. januára (TASR) - Na portáli Slovensko.sk pribudli nové elektronické formuláre na podanie žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie pre ľudí bez práce. Novinka tak odstránila potrebu fyzickej návštevy úradov práce, sociálnych vecí a rodiny či podávania žiadosti cez internet. Informovalo o tom Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR).



Zamestnaní občania, ktorí chcú využiť služby úradov práce pri hľadaní si lepšej práce, majú k dispozícii žiadosť záujemcu o sprostredkovanie vhodného zamestnania. "Na prvý pohľad drobné zlepšenie má potenciál ušetriť ľuďom mnoho času a úradom práce, sociálnych vecí a rodiny podstatne zefektívniť prácu. Po významnom zjednodušení podávania výkazov o zamestnávaní ľudí so zdravotným postihnutím je to už druhá takáto novinka, ktorú sme tento rok ohlásili," uviedol generálny riaditeľ a generálny tajomník služobného úradu ÚPSVR Peter Ormandy.



Na titulnej stránke portálu Slovensko.sk v hlavnej ponuke si môžu občania vybrať kategóriu Zamestnanie. Kliknutím na možnosť Strata a hľadanie zamestnania majú návštevníci možnosti Podávanie žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie a Podávanie žiadosti záujemcu o zamestnávanie o sprostredkovanie vhodného zamestnania. Po výbere jednej z nich je návštevník presmerovaný priamo na príslušný elektronický formulár. Prihlasovanie na portál je možné prostredníctvom občianskeho preukazu alebo aplikácie Slovensko v mobile.



"Vďaka efektívnej spolupráci s Ministerstvom práce sociálnych vecí a rodiny SR sa nám úspešne darí napredovať v elektronizácii služieb úradov práce, sociálnych vecí a rodiny," dodal Ormandy.