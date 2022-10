ÚPV: Bardejovský med zapísali do registra chránených označení pôvodu

Bratislava/Bardejov 4. októbra (TASR) - Bardejovský med bol Európskou komisiou (EK) zapísaný do registra chránených označení pôvodu a zemepisných označení. Získané označenie má uľahčiť producentom expanziu na zahraničné trhy a pre spotrebiteľov je zárukou kvality. TASR o tom informovala hovorkyňa Úradu priemyselného vlastníctva (ÚPV) SR Jana Záchenská.



Ako povedala, v spolupráci s ÚPV SR prešiel bardejovský med zložitým zápisným procesom na národnej úrovni a následne bola žiadosť o zápis chráneného označenia pôvodu zaslaná EK.



"Komisia žiadosť schválila a od 30. septembra patrí bardejovský med do rodiny chránených označení pôvodu a zemepisných označení, vďaka čomu sa svojou kvalitou a špecifickosťou zaradil k takým produktom, akými sú napríklad syr Roquefort či vína zo svetoznámej oblasti Bordeaux," priblížila Záchenská.



Zemepisná oblasť, z ktorej pochádza bardejovský med, je podľa jej slov typická ucelenými porastmi jedlí. Chladnejšie a vlhkejšie podnebie pomáha producentovi medovice - voške. Vošky sa živia nabodávaním vetvičiek jedlí alebo listov iných stromov a cicaním ich šťavy.



"Niektoré zložky, ktoré ich metabolizmus nedokáže spracovať, vylúčia v podobe sladkých kvapiek. Práve tieto kvapky sú hlavnou zložkou pri tvorbe medu so špecifickou chuťou a hustou konzistenciou, ktorý nielen výborne chutí, ale má aj preukázateľne pozitívne účinky na naše zdravie," vysvetlila Záchenská.