M. Medvec: Duševné vlastníctvo môže byť aj úverovým produktom

Bratislava 26. júla (TASR) - Určenie hodnoty duševného vlastníctva a jeho ďalšie speňažovanie by mohlo pomôcť malým a stredným podnikom využiť ich aktíva, a to napríklad vo forme zábezpeky pri úvere. Firmy by tak mohli pozornosť obrátiť na podnikanie a nie na otázku, ako svoju činnosť financovať. Po stretnutí predstaviteľov národných úradov pre duševné vlastníctvo, ktoré sa zaoberalo práve komercializáciou duševného vlastníctva, o tom v utorok informoval Úrad priemyselného vlastníctva (ÚPV) SR.



"Inovácie si vyžadujú obrovské množstvo trpezlivosti, času a peňazí. Každý podnikateľ musí v prvom rade zvážiť, ako a či vôbec bude znášať náklady súvisiace s výskumom, vývojom a uvádzaním na trh. Ak túto cestu uľahčíme na jej začiatku, zvyšujeme tým šancu, že tento náročný boj bude mať úspešný koniec, z ktorého bude benefitovať celá spoločnosť," povedal po stretnutí predseda ÚPV Matúš Medvec.



Predpokladá sa, že duševné vlastníctvo tvorí 90 % celosvetových aktív, čo znamená, že viac ako trištvrte hodnoty každej spoločnosti je práve duševné vlastníctvo. Jeho hodnotu si začínajúce spoločnosti podľa ÚPV často neuvedomujú a nevedia, ako výrazne im môže pomôcť napredovať.



Medvec dodal, že všetky zúčastnené strany vyjadrili iniciatíve podporu. Otázkou zostáva, či metodológia a štandardy budú celosvetovo akceptované. Európa by však podľa účastníkov stretnutia mohla, vzhľadom na svoj potenciál jednotného trhu, udávať tempo celému svetu.