ÚPV: Expo Dubaj potvrdila, že naše výrobky sú konkurencieschopné

Bratislava 17. marca (TASR) - Misia na Expo Dubaj 2020 potvrdila, že slovenské výrobky sú konkurencieschopné aj na medzinárodných trhoch. Uviedol to predseda Úradu priemyselného vlastníctva (ÚPV) SR Matúš Medvec. ÚPV SR podľa neho odprezentoval v Dubaji od 9. do 13. marca to najlepšie, čo Slovensko má.



"Počas misie Úradu priemyselného vlastníctva SR sa jednoznačne potvrdilo, že naše kvalitné a tradičné výrobky nezaostávajú za svetovým štandardom a sú konkurencieschopné na medzinárodných trhoch. Najviac ma teší to, že podujatie prispelo k akcelerácii podnikateľských príležitostí v zahraničí, ale aj na Slovensku. Slovenské výrobky sú svetovými značkami," spresnil Medvec.



"Misia organizovaná ÚPV SR bola skutočným spestrením programu v slovenskom pavilóne. Som rád, že sa nám podarilo svetu predstaviť množstvo tradičných slovenských výrobkov. Technológie prezentované v našom pavilóne sme takto doplnili o tradície, čo ocenilo množstvo zahraničných návštevníkov. Veríme, že pre mnohých výrobcov to bola unikátna príležitosť osloviť nových zákazníkov," dodal riaditeľ slovenského pavilónu na výstave Expo Dubaj 2020 Róbert Mojsej.