ÚPV: Inovátori podali v minulom roku rekordný počet patentov

Bratislava 11. novembra (TASR) - Inovátori na celom svete podali v minulom roku rekordný počet patentových prihlášok, a to takmer 3,5 milióna. Spomedzi piatich najväčších úradov prekonali patentové prihlášky podané na Čínsky úrad duševného vlastníctva a Európsky patentový úrad celosvetový priemer, pričom aj v USA sa po prvýkrát od pandémie vrátil rast. Informovala o tom hovorkyňa Úradu priemyselného vlastníctva SR Jana Záchenská.



"Je však nevyhnutné povedať, že v Číne a juhovýchodnej Ázii sa podá 68 % patentov na svete s medziročným rastom 2,1 %, pričom v Európe sa podá len 10 % s medziročným rastom 2,6 %. Tohtoročná správa Svetových ukazovateľov duševného vlastníctva (WIPI) podľa PMÚ odráža globálnu hospodársku neistotu, ktorá charakterizovala rok 2022. Hoci sa krajiny na celom svete naďalej zameriavali na inovácie, kreativitu, podnikanie a vývoj technológií, rastúca inflácia ovplyvnila aj oblasť duševného vlastníctva," uviedla hovorkyňa.



Oživenie patentovej aktivity zaznamenali aj na Slovensku, kde bolo v minulom roku podaných 203 patentových prihlášok, čo predstavuje nárast o takmer 30 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Napriek tomu tvorí len zlomok zo svetových čísel a krajina výrazne zaostáva za priemerom EÚ i za krajinami V4. V roku 2022 bolo podľa PMÚ podaných vyše 1,5-krát viac prihlášok ako v roku 2012.



Podľa Záchenskej pokračuje i dlhodobý trend vplyvu nových technológií na podávanie prihlášok duševného vlastníctva. "Dokonca aj v roku 2021, keď krajiny na celom svete bojovali s pandémiou, vzrástol počet patentových prihlášok v oblasti počítačových technológií o 11 % na približne 380 000. To je takmer trojnásobok úrovne spred 10 rokov, pričom počítačová technika rastie rýchlejšie ako ktorákoľvek iná významná technologická oblasť," dodala.



WIPI 2023 podľa PMÚ zdôrazňuje, že výskum a technológie sú najobľúbenejším sektorom podávania prihlášok zo strany prihlasovateľov, ktorí sa usilujú o ochranu ochranných známok v zahraničí. "Vo všeobecnosti možno konštatovať, že počet prihlášok duševného vlastníctva, súvisiacich s digitálnymi technológiami, naďalej rastie, a to aj napriek globálnej neistote," uzavrela Záchenská.