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ÚPV: Ochrana výrobkov cez zemepisné označenia je príležitosťou
Katarína Baráthová z DG AGRI doplnila, že Európska komisia (EK) a EÚ chránia zemepisné označenia už viac ako 30 rokov.
Autor TASR
Bratislava 4. septembra (TASR) - Ochrana tradičných regionálnych produktov prostredníctvom zemepisných označení Európskej únie (EÚ) je príležitosťou nielen pre výrobcov, ale aj pre spotrebiteľov a regióny. Uviedol to v piatok v Bratislave na brífingu Úradu priemyselného vlastníctva (ÚPV) SR jeho predseda Pavol Gregorčok po skončení dvojdňovej medzinárodnej konferencie „Na pôvode záleží 2026: Ochrana a rozvoj regionálnych produktov v Európe a vo svete“.
„Je to príležitosť (nielen) pre výrobcov, kedy majú možnosť sa stať členom, povedal by som to futbalovou terminológiou, Premier League. Je to jednak otázka kvality, kedy si takto označený výrobok spotrebiteľ kupuje a má záruku, že kupuje kvalitný výrobok. Druhá stránka je zachovanie tradičnej hodnoty. To je odkaz pre ďalšie generácie, že toto je cesta: zachovať pôvodné zloženie, pôvodnú receptúru a pôvodný výrobný postup pre budúcnosť,“ spresnil predseda ÚPV.
„Potrebujeme popularizovať chránené označenia - chránené označenia pôvodu a chránené zemepisné označenia, aby sme sa dostali na úroveň krajín ako je Francúzsko, Portugalsko, Španielsko, Taliansko, kde je toto označovanie v povedomí spotrebiteľskej verejnosti ďaleko viac,“ podčiarkol Gregorčok.
Katarína Baráthová z DG AGRI doplnila, že Európska komisia (EK) a EÚ chránia zemepisné označenia už viac ako 30 rokov. „Počas tohto obdobia sme založili fungujúci systém pre ochranu zemepisných názvov pre poľnohospodárske výrobky, pre potravinárske výrobky, pre víno a pre destiláty. Počas tohto obdobia sme zaregistrovali viac ako 3700 názvov zemepisných označení. Slovenská republika má takýchto názvov zaregistrovaných 33,“ priblížila.
Poznamenala, že podstata registrácie produktu a jeho názvu ako zemepisného označenia spočíva v silnej právnej ochrane, ktorú systém zemepisných označení poskytuje. Vďaka tejto právnej ochrane sú výrobky chránené proti falšovaniu a proti zneužívaniu reputácie, ktoré tieto produkty majú. Zároveň je to dlhodobý záväzok EK chrániť tieto výrobky, ktoré prinášajú hodnotu do európskych regiónov, prispievajú k udržateľnosti zamestnanosti v regiónoch. A takisto prispievajú aj ku generovaniu ďalšej ekonomickej hodnoty, ktorá často vyplýva z ďalších činností, ktoré sa týkajú zemepisných označení.
Doplnila, že zemepisné označenia majú obrovský potenciál, ktorý zostáva mnohokrát ešte stále nevyužitý. „Mali sme možnosť rozprávať sa o využití tohto potenciálu v rámci vidieckeho turizmu. Mali sme možnosť hovoriť o potrebe väčšej podpory zo strany národných a regionálnych inštitúcií, ktoré môžu zohrávať dôležitú úlohu pri úspechu a budovaní reputácie výrobkov ako silných značiek slovenských regiónov,“ dodala.
„Toto je aj záväzok Európskej komisie na nasledujúce roky - venovať ďalšiu pozornosť zemepisným označeniam. Tento záväzok bol potvrdený aj v dokumente o vízii o poľnohospodárstve a potravinárstve, ktorý EÚ publikovala v roku 2025 a zaviazala sa k podpore a propagácii zemepisných označení,“ uzavrela Baráthová.
„Je to príležitosť (nielen) pre výrobcov, kedy majú možnosť sa stať členom, povedal by som to futbalovou terminológiou, Premier League. Je to jednak otázka kvality, kedy si takto označený výrobok spotrebiteľ kupuje a má záruku, že kupuje kvalitný výrobok. Druhá stránka je zachovanie tradičnej hodnoty. To je odkaz pre ďalšie generácie, že toto je cesta: zachovať pôvodné zloženie, pôvodnú receptúru a pôvodný výrobný postup pre budúcnosť,“ spresnil predseda ÚPV.
„Potrebujeme popularizovať chránené označenia - chránené označenia pôvodu a chránené zemepisné označenia, aby sme sa dostali na úroveň krajín ako je Francúzsko, Portugalsko, Španielsko, Taliansko, kde je toto označovanie v povedomí spotrebiteľskej verejnosti ďaleko viac,“ podčiarkol Gregorčok.
Katarína Baráthová z DG AGRI doplnila, že Európska komisia (EK) a EÚ chránia zemepisné označenia už viac ako 30 rokov. „Počas tohto obdobia sme založili fungujúci systém pre ochranu zemepisných názvov pre poľnohospodárske výrobky, pre potravinárske výrobky, pre víno a pre destiláty. Počas tohto obdobia sme zaregistrovali viac ako 3700 názvov zemepisných označení. Slovenská republika má takýchto názvov zaregistrovaných 33,“ priblížila.
Poznamenala, že podstata registrácie produktu a jeho názvu ako zemepisného označenia spočíva v silnej právnej ochrane, ktorú systém zemepisných označení poskytuje. Vďaka tejto právnej ochrane sú výrobky chránené proti falšovaniu a proti zneužívaniu reputácie, ktoré tieto produkty majú. Zároveň je to dlhodobý záväzok EK chrániť tieto výrobky, ktoré prinášajú hodnotu do európskych regiónov, prispievajú k udržateľnosti zamestnanosti v regiónoch. A takisto prispievajú aj ku generovaniu ďalšej ekonomickej hodnoty, ktorá často vyplýva z ďalších činností, ktoré sa týkajú zemepisných označení.
Doplnila, že zemepisné označenia majú obrovský potenciál, ktorý zostáva mnohokrát ešte stále nevyužitý. „Mali sme možnosť rozprávať sa o využití tohto potenciálu v rámci vidieckeho turizmu. Mali sme možnosť hovoriť o potrebe väčšej podpory zo strany národných a regionálnych inštitúcií, ktoré môžu zohrávať dôležitú úlohu pri úspechu a budovaní reputácie výrobkov ako silných značiek slovenských regiónov,“ dodala.
„Toto je aj záväzok Európskej komisie na nasledujúce roky - venovať ďalšiu pozornosť zemepisným označeniam. Tento záväzok bol potvrdený aj v dokumente o vízii o poľnohospodárstve a potravinárstve, ktorý EÚ publikovala v roku 2025 a zaviazala sa k podpore a propagácii zemepisných označení,“ uzavrela Baráthová.