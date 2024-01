Podnikatelia sa môžu uchádzať o granty z EÚ formou poukazov

Bratislava 22. januára (TASR) - Od pondelka do 6. decembra tohto roka majú podnikatelia možnosť uchádzať sa o granty z Európskej únie (EÚ). Ide o podporu formou poukazov na službu IP Scan, na ochranné známky a dizajny, na tri patenty a na odrody rastlín. Informovala o tom Jana Záchenská z komunikácie s verejnosťou Úradu priemyselného vlastníctva (ÚPV) SR.



Pri poukaze na službu IP Scan do výšky 800 eur zanalyzuje expert obchodný model a produkty s cieľom vytvorenia stratégie v oblasti duševného vlastníctva. Z analýzy je možné zistiť, ktorým oblastiam je potrebné venovať pozornosť a treba ich vyriešiť. Na túto službu je možné získať refundáciu do 90 % ceny služby, maximálne teda 720 eur.



Ďalší poukaz je na ochranné známky a dizajny, a to do výšky 1000 eur. Pri registrácii ochranných známok a dizajnov možno požiadať o náhradu 75 % sumy poplatkov za prihlášku národnej, regionálnej alebo ochrannej známky EÚ a, alebo dizajnu. Takisto je možná refundácia polovice sumy poplatkov za základnú prihlášku ochrannej známky a, alebo dizajnu podanej v krajine mimo EÚ.



Pri troch patentoch možno získať poukaz do výšky 3500 eur. Je možné požiadať o náhradu 75 % sumy poplatkov za rešeršnú správu o stave techniky pred prihlásením patentu, ktorú vypracuje ÚPV SR alebo Vyšehradský patentový inštitút. Rovnako majú podnikatelia možnosť požiadať o náhradu 75 % sumy poplatkov za predbežné udelenie patentu, za udelenie a zverejnenie patentu v štáte EÚ, ako aj za podanie a rešerš európskych patentov podaných na Európskom patentovom úrade (EPÚ).



Pri vypracovaní a podávaní nových európskych patentových prihlášok na Európskom patentovom úrade je možné požiadať o refundáciu polovice nákladov na zastupovanie, maximálne do výšky 2000 eur.



Pri odrodách rastlín možno získať poukaz do výšky 1500 eur. Ak ide o odrody rastlín EÚ, náhrada je vo výške 75 % zo sumy poplatkov za online prihlášku práv Spoločenstva k odrodám rastlín. O granty možno žiadať prostredníctvom webovej stránky EUIPO SME Fund.