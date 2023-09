Zavádzajú plnohodnotnú alternatívu predbežnej patentovej prihlášky

Bratislava 4. septembra (TASR) - Možnosť podať patentovú prihlášku obsahujúcu len minimálne náležitosti nutné na priznanie dňa podania bude plnohodnotnou alternatívou predbežnej patentovej prihlášky, ktorú možno podať niektorým zahraničným patentovým úradom. V súvislosti so zmenou v doterajšej praxi Úradu priemyselného vlastníctva (ÚPV) SR pri určovaní lehoty na úpravu prihlášky, ktorá neobsahuje všetky predpísané časti, na to upozornila Jana Záchenská z komunikácie s verejnosťou úradu.



"S cieľom poskytnúť prihlasovateľom na Slovensku rovnaké výhody, aké požívajú prihlasovatelia v štátoch, v ktorých je možné podať aj predbežnú patentovú prihlášku, ÚPV od 1. septembra 2023 mení svoju prax pri určovaní lehoty na úpravu prihlášky, ktorá neobsahuje všetky predpísané časti tak, aby mal prihlasovateľ takejto prihlášky garantovanú 12-mesačnú lehotu na úpravu podkladov prihlášky bez potreby žiadať, prípadne opakovane žiadať o predĺženie úradom určenej lehoty," priblížila Záchenská.



Pripomenula, že v niektorých štátoch, napríklad vo Francúzsku, Spojených štátoch amerických, Austrálii a Portugalsku, môžu prihlasovatelia okrem štandardnej podať aj predbežnú patentovú prihlášku. Tá zakladá právo prednosti vo vzťahu k vynálezu opísanému v prihláške napriek tomu, že neobsahuje patentové nároky, prípadne ani ďalšie predpísané náležitosti. Do 12 mesiacov od podania však musí byť konvertovaná na štandardnú patentovú prihlášku.



"Podanie predbežnej patentovej prihlášky samej osebe na Slovensku nie je možné. Patentová prihláška však na účely priznania dňa podania nemusí obsahovať všetky predpísané náležitosti ani na Slovensku," vysvetlila Záchenská. Prihláške je totiž priznaný deň podania, ak obsahuje aspoň údaje, z ktorých je zrejmý úmysel prihlasovateľa podať prihlášku, tiež údaje umožňujúce identifikáciu a styk s prihlasovateľom, ako aj časť, ktorá sa javí ako opis.



Prihlasovateľ takejto patentovej prihlášky však doteraz mohol byť a vo väčšine prípadov aj bol vyzvaný na predloženie podkladov prihlášky spracovaných v predpísanej forme a jazyku ešte pred uplynutím 12 mesiacov od jej podania. Túto prax teraz ÚPV mení a podanie prihlášky spĺňajúcej len minimálne náležitosti tak bude podľa Záchenskej vo viacerých ohľadoch výhodnejšie ako podanie klasickej predbežnej patentovej prihlášky.



"Napríklad, prihlasovateľ nebude musieť podávať konvertovanú prihlášku, 12-mesačná lehota určená úradom na predloženie kompletne spracovaných podkladov prihlášky bude môcť byť na základe žiadosti prihlasovateľa predĺžená a v prípade jej zmeškania prihlasovateľ bude môcť využiť inštitút pokračovania v konaní a inštitút uvedenia do predošlého stavu," doplnila.