ÚPV: Zmena EÚ pomôže slovenským remeselníkom a ich lokálnym výrobkom

Bratislava 1. decembra (TASR) - Dňa 1. decembra prichádza do platnosti zmena EÚ v oblasti zemepisných označení pre remeselné a priemyselné výrobky. Zmena má pomôcť slovenským remeselníkom a ich lokálnym výrobkom. V piatok o tom informoval Úrad priemyselného vlastníctva (ÚPV) SR.



"Zavedenie celoeurópskej ochrany výrobkov urobí zo slovenských produktov európske. Remeselníci tak ľahšie prerazia na európskych trhoch, prilákajú turistov a záujemcov zo zahraničia a zaradia sa vedľa označení, ako kubánske cigary, francúzske Bordeaux alebo taliansky Parmigiano Reggiano," uviedol predseda ÚPV Matúš Medvec.



Úrad zabezpečí aj registráciu tzv. zemepisného označenia, ktoré sa udeľuje výnimočným výrobkom so špecifickou kvalitou, ktorú možno pripísať konkrétnemu, geograficky ohraničenému prostrediu. K takýmto výrobkom už na Slovensku patrí napríklad Skalický trdelník, Oravský korbáčik, Liptovské droby či Slovenská bryndza.



Táto ochrana bola podľa ÚPV na úrovni celej EÚ možná len pre poľnohospodárske výrobky, potraviny, vína a liehoviny. Remeselným a priemyselným výrobkom bola doposiaľ udeľovaná ochrana ÚPV len na národnej úrovni. Medzi takéto výrobky patrí napríklad Levický zlatý ónyx, Slovenský opál, Detvianska výšivka, Sekulská keramika, Kyjatické hračky, Trstenská keramika, Senohradská výšivka či Liptovská paličkovaná čipka.



Od 1. decembra 2025 má vzniknúť nový európsky právny titul na zabezpečenie jednotnej ochrany v celej EÚ, takzvané zemepisné označenie pre remeselné a priemyselné výrobky. "Bude platné na celom území EÚ a bude ho možné získať pre výnimočné výrobky, ako sú napríklad prírodné kamene, výrobky z dreva, šperky, textílie, čipky, príbor, sklo, porcelán či kože a usne," priblížil ÚPV.



Konanie o zápise zemepisných označení remeselných a priemyselných výrobkov do registra EÚ bude rozdelené do dvoch fáz. Prvá fáza sa uskutočňuje na vnútroštátnej úrovni pod kontrolou ÚPV. Následne sa uskutoční druhá fáza na úrovni EÚ, a to pred Úradom Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO), ktorého kompetencie sa tak rozšíria z ochranných známok EÚ a dizajnov EÚ aj na zemepisné označenia remeselných a priemyselných výrobkov.