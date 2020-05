Slovensko by malo tento rok mať jedno veľké mesto pokryté sieťou 5G

Bratislava 29. mája (TASR) – Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) a Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR by chceli podporiť cieľ mať do konca roka 2020 pokryté jedno veľké mesto sieťou 5G. Deklarujú to v informatívnom materiáli Podpora rozvoja sietí 5G na Slovensku na roky 2020 – 2025, ktorý predložili na prerokovanie vláde.



„Predložený materiál si kladie za cieľ prispieť k digitálnej transformácii Slovenska z pohľadu vybudovania modernej, funkčnej a bezpečnej infraštruktúry, ktorá je nevyhnutným predpokladom nielen pre rozvoj moderných služieb pre občanov a podnikateľov, ale má umožniť prepojiteľnosť všetkých systémov, ich vzájomnú komunikáciu a ich efektívne riadenie a dohľad,“ píše sa v materiáli z dielne MDV.



Na podporu rozvoja 5G sietí na Slovensku avizuje rezort aj ďalšie potenciálne opatrenia. Do konca júna by chcel uskutočniť elektronickú aukciu pre pridelenie frekvencií z pásma 700 MHz pre siete 5G, do konca roka 2021 avizuje reorganizáciu frekvenčného pásma 3,6 GHz a do roku 2024 sa pokúsia uvoľniť frekvenčné pásmo 26 GHz na základe dopytu na trhu.



Do roku 2025 by chceli pokryť všetky prevádzkové úseky diaľnic a rýchlostných ciest a prevádzkové úseky paneurópskych železničných koridorov na území SR. V rovnakom termíne by chceli pokryť sieťami 5G až 97 % obyvateľov krajských miest a 70 % obyvateľov SR. Do roku 2030 avizuje rezort pokrytie 95 % obyvateľov SR.



V kontexte legislatívy by chcelo MDV pripraviť nový zákon o elektronických komunikáciách, a to do 21. 12. 2020. Do začiatku roka 2021 by chceli aktualizovať nariadenie vlády SR, ktorým sa ustanovuje národná tabuľka frekvenčného spektra.



Do budúceho roka by chcel rezort tiež vytvoriť platformu zo zástupcov orgánov štátnej správy, priemyslu, zdravotníctva či poľnohospodárstva a stanoviť smerovanie rozvoja 5G aplikácií kľúčových pre Slovensko.



V kontexte kybernetickej bezpečnosti by chcel rezort pripraviť a schváliť vyhlášku o bezpečnostných opatreniach v oblasti 5G, a to do konca júna. Priebežne by chcelo ministerstvo zabezpečiť aj monitorovanie a diskusiu odborníkov o vystavení verejnosti elektromagnetickým poliam pri zavádzaní technológie 5G.