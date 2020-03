EK odloží otvorenie výzvy na vybudovanie wifi zón

Bratislava 16. marca (TASR) – Európska komisia (EK) odloží otvorenie plánovanej výzvy na vybudovanie bezplatných wifi zón na verejne prístupných miestach obcí a miest. Dôvodom je aktuálna krízová situácia v Európe a boj s novým koronavírusom. Informovalo o tom oddelenie komunikácie Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII).



Termín novej výzvy v rámci iniciatívy WiFi4EU bude oznámený po tom, čo sa situácia v európskych krajinách dostane opäť do bežného stavu. Nikto by tak nemal stratiť šancu uchádzať sa o poukaz. Súčasná komplikovaná situácia by podľa ÚPVII neumožnila všetkým obciam a mestám zapojiť sa do výzvy za rovnakých podmienok.



EK plánovala otvoriť výzvu v rámci iniciatívy WiFi4EU v utorok (17. 3.) na jeden deň, od 17. marca, 13.00 h SEČ do 18. marca, 17.00 h SEČ. Výzva umožňuje získať obciam a mestám v rámci EÚ podporu na vybudovanie verejnej wifi siete na ich území. Podpora do výšky 15.000 eur je určená na zakúpenie zariadení a inštaláciu samotnej siete. "Obec alebo mesto hradí prístup na internet, prevádzku siete po dobu troch rokov, garantuje inštaláciu na verejne prístupných miestach, bezplatné využívanie pre obyvateľov a návštevníkov a minimálnu rýchlosť pripojenia 30 Mbps," priblížil ÚPVII.



V rámci aktuálneho kola malo byť opätovne prideľovaných 15 poukážok pre každú zúčastnenú krajinu. Celkovo sa obce a mestá mohli uchádzať o 947 poukážok, pričom podmienkou zapojenia a získania podpory je online registrácia na portáli WiFi4EU.