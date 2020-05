Rašim chválená databáza MetaIS je neúplná a nekonzistentná

Bratislava 22. mája (TASR) – Databáza MetaIS, ktorú bývalý vicepremiér pre investície Richard Raši chváli, je neúplná a nekonzistentná. Uviedol to Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII). Súčasné vedenie úradu zároveň kritizuje Rašiho, že úlohu z roku 2016, ktorá znela „Aktualizovať údaje o všetkých informačných systémoch verejnej správy v IS META IS“, nesplnil.



„Je jednoznačné, že MetaIS aj dnes obsahuje neúplné a nekvalitné dáta,“ dodal úrad. Ten pod vedením jej súčasnej šéfky Veroniky Remišovej zareagoval aj na Rašiho tvrdenie o centralizácii mobilných paušálov a zrušení projektu na nákup softvérových licencií, ktorý mohol štátu ušetriť podľa Rašiho desiatky miliónov eur.



„Centralizácia nákupu licencií je súčasťou nových záväzkov ÚPVII, stačí len pozorne čítať dokumenty, ku ktorým sa Raši vyjadruje. Nové vedenie ju však hodlá splniť efektívne a nie cez ďalší nafúknutý IT projekt, ktorý nám tu Raši nechal na stole,“ dodal úrad s tým, že zrušenie projektu privítal aj Útvar hodnoty za peniaze.



Ako ďalej uviedol úrad, Rašimu odporúčajú, aby do budúcna vládne dokumenty k odborným témam „čítal s porozumením“ a nevyhováral sa ako školák, ktorý dostal domácu úlohu, nesplnil ju, ale obviňuje učiteľku, že úloha mala byť podľa neho iná.