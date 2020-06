Vyše polovica štatutárov si nedoplnila údaje potrebné na e-schránku

Bratislava 25. júna (TASR) – Štát aktivoval ešte začiatkom júna viac ako 60.000 elektronických schránok právnických osôb zapísaných v inom ako obchodnom registri SR. Do viac ako 33.000 z nich sa však štatutári nemôžu dostať, pretože si nedoplnili údaje do zdrojového registra. Do aktivovaných schránok im už pritom môžu byť doručované rozhodnutia. Upozornil na to vo štvrtok Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII).



Zoznam organizácií, ktorých sa to týka, zverejnil úrad na webe slovensko.sk. „Je potrebné, aby štatutári, ktorí si svoju organizáciu nájdu v uvedenom zozname, kontaktovali príslušný zdrojový register ministerstva vnútra a chýbajúce údaje si doplnili. Rovnako budú tieto organizácie v blízkom čase kontaktovať pracovníci okresných úradov a vyzývať ich na doplnenie. Netreba čakať na situáciu, kým im do schránky príde úradné rozhodnutie a oni sa k nemu nebudú vedieť dostať,“ upozorňuje Peter Kucer poverený riadením sekcie informačných technológií verejnej správy ÚPVII.



Ako dodal úrad, pokiaľ má organizácia viacerých štatutárov, údaje musí doplniť o každom z nich. „Znamená to, že iba v tomto prípade môže štát priradiť úradnú e-schránku konkrétnemu štatutárovi tak, ako je to v prípade elektronických schránok právnických osôb zapísaných v obchodnom registri. Niektoré organizácie existujú desaťročia a štatutárom možno ani nenapadlo ohlásiť príslušnému registru zmenu, ak zmenili meno či adresu pobytu alebo zmenili samotného štatutára,“ dodal Kucer.



Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) plánuje ďalším organizáciám aktivovať e-schránky podľa svojho harmonogramu zverejneného na stránke slovensko.sk. Štatutári nájdu všetky potrebné informácie na stránkach statutar.sk a slovensko.sk.