ÚPVSR: Podnikatelia môžu získať finančnú pomoc, vo fonde je 60 mil.eur

Banská Bystrica 27. januára (TASR) – Úrad priemyselného vlastníctva (ÚPV) SR pomôže prostredníctvom grantového programu malým a stredným podnikom zo Slovenska získať finančnú podporu. Vo fonde na podporu podnikateľov, ktorého cieľom je ochrana práva duševného vlastníctva a pomoc pri rozvoji každého podniku, je vyčlenených 60,1 milióna eur. TASR o tom v piatok informovala Jana Záchenská z ÚPV SR s tým, že finančnú pomoc je možné získať od 23. januára do 8. decembra tohto roku. Platí však, "kto prvý príde, ten prvý berie".



"Vďaka fondu možno refundovať náklady na ochranu patentu, ochrannej známky či dizajnov. Pri zápise ochrannej známky a dizajnu na ÚPV SR až do výšky 75 percent a pri zápise medzinárodnej ochrannej známky a dizajnu 50 percent. Od polovice februára bude možné preplatiť 75 percent nákladov pri podaní národnej a európskej patentovej prihlášky. S 50-percentným preplatením nákladov sa dajú registrovať aj nové odrody rastlín na Úrade Spoločenstva pre odrody rastlín," vysvetlila Záchenská.



Na tento druh pomoci majú nárok všetky malé a stredné podniky so sídlom v Európskej únii. Žiadosť môže podať vlastník, zamestnanec či oprávnený externý zástupca. Viac informácií o získaní finančnej podpory sa záujemcovia dozvedia na stránke ÚPV SR alebo v informačnom centre úradu.