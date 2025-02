Úrad: Batériové systémy sa majú využívať tam, kde je to potrebné

Bratislava 11. februára (TASR) - Batériové systémy sa majú využívať tam, kde je to potrebné a efektívne a tak, aby sa nezvyšovala konečná cena elektriny pre spotrebiteľa. Uviedol to predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) Jozef Holjenčík na pondelkovom (10. 2.) stretnutí so Slovenskou batériovou alianciou.



Holjenčík na podujatí podľa hovorcu úradu Radoslava Igaza vystúpil v pozícii odborného hosťa a diskutoval so zástupcami aliancie o aktuálnych témach dotýkajúcich sa batériového priemyslu na Slovensku, novej prevádzky systému PICASSO, novej právnej úpravy, ale aj o perspektívach a odporučeniach pre využitie batériových systémov na Slovensku.



Holjenčík na stretnutí vysvetlil základné zmeny a dopady nových vyhlášok úradu, či už v oblasti cenovej regulácie, ako aj pravidiel trhu s elektrinou.



Predseda úradu sa dotkol aj problematiky potenciálu rozvoja batériových úložísk a plánovaných aktivít a cieľov úradu v oblasti rozvoja obnoviteľných zdrojov energie (OZE). "Považujem za dôležité, aby vždy šlo o optimálny a nie o nekoordinovaný rozvoj OZE, čo v konečnom dôsledku vždy spôsobuje len problémy," podčiarkol Holjenčík.



Igaz dodal, že vyhlášky úradu sú nastavené tak, aby nevytvárali bariéry pre rozvoj batériových systémov, ale zároveň tak, aby neboli neprimerane zvýhodňované voči ostatným systémom. Takýto prístup úrad presadzuje a bude presadzovať podľa hovorcu aj pre výrobcov elektriny z iných zdrojov vrátane obnoviteľných.