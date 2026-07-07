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Úrad: Británia riskuje v budúcich rokoch neudržateľne vysoký dlh
Podľa oficiálnych údajov dosiahol verejný dlh Británie takmer 3 bilióny libier (3,51 bilióna eur), čo predstavuje zhruba 95 % HDP.
Autor TASR
Londýn 7. júla (TASR) - Británii hrozí, že jej dlh sa dostane na „neudržateľnú vzostupnú dráhu“, varoval v utorok britský Úrad pre rozpočtovú zodpovednosť (OBR) v najnovšej správe o fiškálnych rizikách. V nej poukázal na zvýšený objem vládnych pôžičiek a celkových výdavkov, a to v situácii, keď populácia starne a krajina zvyšuje výdavky na obranu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
OBR uviedol, že v takmer všetkých možných súčasných scenároch sa verejný dlh Británie v nasledujúcich rokoch a desaťročiach „dostane na neudržateľnú a neustále rastúcu trajektóriu“. Aby sa to nestalo, budúce vlády sa nevyhnú opatreniam na zlepšenie fiškálnej pozície krajiny.
Podľa OBR Británia zaznamenala v dôsledku svetovej finančnej krízy v roku 2008 a pandémie nového koronavírusu v posledných dvoch desaťročiach jeden z najprudších rastov dlhu spomedzi priemyselne rozvinutých ekonomík. Úrad dodal, že na medzinárodne porovnateľnej báze sa čistý dlh Británie ako podiel na hrubom domácom produkte (HDP) zvýšil od roku 2005 takmer na trojnásobok.
Podľa oficiálnych údajov dosiahol verejný dlh Británie takmer 3 bilióny libier (3,51 bilióna eur), čo predstavuje zhruba 95 % HDP. OBR však varoval, že ak vláda nepristúpi k potrebným krokom, dlh môže do roku 2075 dosiahnuť 300 % HDP.
(1 EUR = 0,85411 GBP)
OBR uviedol, že v takmer všetkých možných súčasných scenároch sa verejný dlh Británie v nasledujúcich rokoch a desaťročiach „dostane na neudržateľnú a neustále rastúcu trajektóriu“. Aby sa to nestalo, budúce vlády sa nevyhnú opatreniam na zlepšenie fiškálnej pozície krajiny.
Podľa OBR Británia zaznamenala v dôsledku svetovej finančnej krízy v roku 2008 a pandémie nového koronavírusu v posledných dvoch desaťročiach jeden z najprudších rastov dlhu spomedzi priemyselne rozvinutých ekonomík. Úrad dodal, že na medzinárodne porovnateľnej báze sa čistý dlh Británie ako podiel na hrubom domácom produkte (HDP) zvýšil od roku 2005 takmer na trojnásobok.
Podľa oficiálnych údajov dosiahol verejný dlh Británie takmer 3 bilióny libier (3,51 bilióna eur), čo predstavuje zhruba 95 % HDP. OBR však varoval, že ak vláda nepristúpi k potrebným krokom, dlh môže do roku 2075 dosiahnuť 300 % HDP.
(1 EUR = 0,85411 GBP)