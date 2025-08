Úrad: Cenu elektriny pre priemysel SR ovplyvňujú dodatočné poplatky

Bratislava 5. augusta (TASR) - Cenu elektriny pre slovenský priemysel významne ovplyvňujú dodatočné poplatky, ktoré sa nabaľujú na komoditnú zložku. Tieto náklady sú aj dôsledkom nekoordinovanej podpory obnoviteľných zdrojov energie (OZE) zo strany Európskej únie (EÚ). Uviedol to v utorok Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), ktorý zdôraznil, že cenu elektriny pre priemyselných odberateľov, na rozdiel od domácností, priamo nereguluje.



„Za problémami s poplatkami, ktoré sa ´nabaľujú´ na komoditnú cenu, stojí aj nekoordinovaný rozvoj obnoviteľných zdrojov energie zo strany EÚ. Neustále zdôrazňujem, že ÚRSO v maximálnej miere podporuje rozvoj OZE na prospech Slovenskej republiky. A cesta zdravého rozumu je, aby sa zelená energia vyrábala na mieste, kde sa aj spotrebuje,“ podčiarkol predseda úradu Jozef Holjenčík.



Úrad vysvetlil, že cena elektriny pre priemyselných odberateľov pozostáva z neregulovanej komoditnej časti, ktorú si podniky zabezpečujú individuálne na trhu, a z regulovaných poplatkov, ktoré stanovuje ÚRSO. Regulátor zároveň informoval, že prijíma všetky dostupné legislatívne opatrenia na to, aby poplatky boli čo najnižšie a nepoškodzovali tak konkurencieschopnosť slovenského priemyslu.



ÚRSO pripomenul, že v roku 2024 znížil jednotlivé tarify za prevádzkovanie systému v porovnaní s rokom 2023 v priemere o 38,9 %. Regulátor tiež v roku 2024 znížil medziročne tarifu za systémové služby o 37,8 % a tarifu za rezervovanú kapacitu o 10,6 %. Tarifa za prenos elektriny i tarifa za straty pri prenose elektriny zostali v rovnakej výške ako v roku 2023, doplnil úrad.



„Zároveň je potrebné zdôrazniť, že nie všetky poplatky, ktoré sú súčasťou ceny elektriny pre veľkých priemyselných odberateľov, určuje iba ÚRSO. Sú tu napríklad poplatky ako odvod do Národného jadrového fondu, spotrebná daň či daň z pridanej hodnoty (DPH). Tieto zložky sú určené inými orgánmi štátnej správy a nie sú zanedbateľné z pohľadu finálnej ceny,“ uzavrel Holjenčík.