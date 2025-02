Úrad: Ceny britských domov rástli v decembri najprudšie za dva roky

Londýn 19. februára (TASR) - Ceny domov v Británii zaznamenali v závere minulého roka najprudší rast za takmer dva roky, pričom najvýraznejšie z jednotlivých regiónov rástli v Škótsku. Tam ich rast dosiahol takmer 7 %. Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá zverejnila najnovšie údaje britského štatistického úradu (ONS).



Podľa ONS dosiahla priemerná cena domu v Británii v decembri minulého roka 268.000 libier (322.794 eur). Oproti decembru predchádzajúceho roka to predstavuje rast o 4,6 %. Je to výrazné zrýchlenie rastu cien, keďže v novembri sa v medziročnom porovnaní zvýšili o 3,9 %.



Najprudšie vzrástli v Škótsku, a to o 6,9 %, pričom priemerná cena domu dosiahla 189.000 libier. Na porovnanie, v novembri sa medziročne zvýšili o 5,9 %.



V Anglicku medziročný rast dosiahol 4,3 % oproti novembrovému rastu o 3,4 % a priemerná cena domu 291.000 libier. Naopak, vo Walese sa tempo rastu cien domov spomalilo. Zatiaľ čo v novembri sa medziročne zvýšili o 3,7 %, v decembri rast predstavoval 3 %. Priemerná cena domu dosiahla v decembri v tomto regióne 208.000 libier.



(1 EUR = 0,83025 GBP)