Úrad: Cieľom novej stavebnej legislatívy je predísť divokej výstavbe

Bratislava 22. augusta (TASR) - Cieľom novej stavebnej legislatívy, ktorá bola prijatá vlani, je, aby na budúcich projektoch bola spoločná dohoda všetkých zúčastnených strán a predišlo sa divokej výstavbe. Nové zameranie bude zároveň minimalizovať možnosť, že obce či mestá budú vychádzať v ústrety biznisu a developerom bez toho, aby sa k zámeru vyjadrili ľudia, ktorí tam žijú. Tieto informácie zazneli na utorkovom stretnutí predstaviteľov Úradu pre územné plánovanie a výstavbu (ÚÚPV) SR s médiami a zainteresovanými stranami.



"Zmena stavebnej legislatívy so sebou priniesla aj vznik ÚÚPV, ktorý je najmladší ústredný orgán štátnej správy. Už dva roky pred vznikom úradu prebiehali široké rokovania a prípravy znenia novej stavebnej legislatívy. Kľúčovou zmenou bolo oddelenie stavebného konania a územného plánovania. Tento koncepčný krok strategicky zrovnoprávnil obe oblasti a priblížil Slovensko európskym štandardom. Po novom totiž bude územné plánovanie prebiehať v širokej diskusii s občanmi každého mesta a obce a bude tak dôležitým podkladom pre výstavbu," uviedol riaditeľ tlačového odboru úradu Pavel Machava.



Od 1. apríla podľa predsedu ÚÚPV Martina Hypkého nadobudne účinnosť zákon o územnom plánovaní a zákon o výstavbe, na ktorý je naviazaný aj vznik regionálnych pobočiek. Celkovo ich vznikne osem, jedna v každom krajskom meste. Každá z nich podľa Hypkého výhľadovo vytvorí takmer stovku pracovných miest, pričom by malo prísť k dôkladnejšej unifikácii povoľovacích procesov a vytvoreniu ich rigidnejšej štruktúry a formy tak, aby odolávala politickým vplyvom.



"Veríme, že sa nám podarí prelomiť vnímanie štátnej správy ako skostnateného systému. V každom kraji budeme hľadať tých najlepších, aby sa k nám pridali a pomohli nám naplniť zámer reformy," zosumarizoval Hypký. "Koncepčnejšie nastavenie pomôže vytvoriť systém, ktorý bude na prospech celej krajine," dodal.



Podľa riaditeľa pre výstavbu a vyvlastňovanie ÚÚPV Romana Skorku bude pôsobnosť týchto pobočiek určená pre všeobecnú oblasť výstavby, teda pre tie stavby, ktoré nespadajú do pôsobnosti špeciálnych stavebných úradov. "Budú to jednoduché stavby, napríklad rodinný dom, ale aj drobné stavby, ktoré podliehajú ohlasovacej povinnosti. Ostatné stavby, napríklad diaľnice alebo železnice, budú v pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu, na ktoré náš úrad nebude mať dosah, okrem nejakej metodickej činnosti a nastavovania procesov," priblížil Skorka.



Dnes je podľa Skorku špeciálny stavebný úrad pre diaľnice a železnice na ministerstve dopravy, pričom po účinnosti nového zákona o výstavbe bude v drvivej väčšine tieto stavby povoľovať špeciálny stavebný úrad. "Ale už v pôsobnosti ministerstva životného prostredia, čo je naozaj zásadná zmena," dodal.



So vznikom nových pobočiek je previazané aj spustenie nového Informačného systému, ktorý bude nosným prvkom reformy stavebnej legislatívy v oblasti digitalizácie. "V prvej fáze, od 1. apríla 2024, bude nasadený systém 1.0. V tejto verzii pôjde o zavedenie jednotných formulárov na žiadosti, stanoviská a rozhodnutia, zavedenie zdieľaného úložiska, funkcie doručovania a podpisovania v rámci Ústredného portálu verejnej správy. Pôjde o užívateľsky jednoduchý portál," uviedol Hypký.



Úrad zároveň podľa neho pracuje na špecifikácii verzie 2.0 a pripravuje podklady na realizáciu verejného obstarávania. "S nasadením verzie 2.0 sa počíta 1. januára 2026," uzavrel Hypký.