Úrad: Čísla potvrdzujú, že výstavba prechádza zásadnou zmenou
Kľúčovou zmenou, ktorá zásadne ovplyvnila dovtedajšiu prax, je elektronizácia procesov vo výstavbe.
Autor TASR
Bratislava 21. apríla (TASR) - Nový stavebný zákon platný od apríla minulého roka priniesol zásadné zmeny v stavebných procesoch. Jednou z najvýznamnejších bolo zlúčenie povoľovacích konaní do jedného konania o stavebnom zámere. Zároveň sa rozšíril okruh stavieb, pri ktorých postačuje ohlásenie. K urýchleniu procesov povoľovania výrazne prispelo uplatňovanie „fikcie súhlasu“, teda opatrenia proti nečinnosti dotknutých orgánov. I preto sa zrealizovali už prvé kolaudácie stavieb podľa nových pravidiel. Upozornil na to v utorok Úrad pre územné plánovanie a výstavbu (UUPV) SR.
Kľúčovou zmenou, ktorá zásadne ovplyvnila dovtedajšiu prax, je elektronizácia procesov vo výstavbe. Tá znižuje administratívnu záťaž a zefektívňuje doručovanie a komunikáciu medzi dotknutými subjektmi.
„Plný efekt prínosov a pozitív stavebného zákona si vyžaduje čas. Jedným z prvých hmatateľných výsledkov je portál výstavby, ktorý má už viac ako 10.000 používateľov. Každý nový mesiac nám potvrdzuje nárast elektronického podávania žiadostí. Aktuálne ich v ňom evidujeme takmer 31.000. Naším cieľom je, aby práca s portálom bola pre všetky dotknuté subjekty čo najjednoduchšia a najefektívnejšia,“ povedal predseda UUPV Milan Valašík.
Od účinnosti nového stavebného zákona taktiež zanikla Slovenská stavebná inšpekcia. Všetky kompetencie stavebných úradov miest a obcí či stavebnej inšpekcie v oblasti štátneho stavebného dohľadu prešli pod úrad. Nové podania na výkon štátneho stavebného dohľadu tak už neriešia stavebné úrady miest a obcí, ale regionálne úrady UUPV SR. V súvislosti s rozšírením agendy úrad posilnil svoje personálne kapacity vrátane stavebných inšpektorov na každom z jeho ôsmich regionálnych pracovísk.
„Stavebné inšpektoráty sme budovali od základov. Napriek tomu sa nám od začiatku výkonu štátneho stavebného dohľadu našimi regionálnymi úradmi podarilo uzavrieť už viac ako 3000 podnetov. Celkovo sme ich prijali okolo 6000. Po viac ako roku môžem konštatovať, že ide o plnohodnotne fungujúcu a personálne stabilizovanú súčasť nášho úradu,“ priblížil Valašík.
Aby bol prechod na nové pravidlá čo najplynulejší, úrad aktívne pristúpil k vzdelávaniu tých, ktorých sa nová legislatíva týka. Počas viac ako roka vyškolil po celom Slovensku takmer 10.000 účastníkov vzdelávacích aktivít. Úrad poskytuje podporu aj prostredníctvom infolinky, ktorú na dennej báze kontaktuje odborná či laická verejnosť. Celkovo od účinnosti nového stavebného zákona prijal úrad viac ako 9000 telefonátov a takmer 7000 e-mailov k agende súvisiacej so stavebnou legislatívou. Zároveň úrad vydal viacero metodických usmernení a pripravil šesť vykonávacích vyhlášok, z ktorých štyri už nadobudli účinnosť.
V súčasnosti sa pripravuje novela nového stavebného zákona, ktorá odráža aj poznatky z praxe naprieč celým stavebným sektorom. Jej cieľom je ďalšie zjednodušenie a zefektívnenie stavebných procesov pre všetky zúčastnené strany.
UUPV SR vznikol 1. júna 2022 na základe rozhodnutia parlamentu. Úrad je s účinnosťou od 1. januára 2023 ústredným orgánom štátnej správy pre územné plánovanie, výstavbu a vyvlastnenie.
