Úrad geodézie, kartografie a katastra sprístupní otvorené dátové sety
Súčasne obnovia aj prevádzku zobrazovacích a ukladacích služieb publikovaných v súlade so smernicou INSPIRE.
Autor TASR
Bratislava 26. augusta (TASR) - Úrad geodézie, kartografie a katastra (ÚGKK) SR od 27. augusta 2025 opätovne sprístupní všetky otvorené dátové sety, ktoré patria do jeho pôsobnosti. Ide najmä o dáta terénu z leteckého laserového skenovania a ortofotomozaiku Slovenskej republiky, ale aj vybrané grafické dáta z katastra nehnuteľností a ďalšie datasety poskytované v súlade s európskou smernicou INSPIRE. Informoval o tom Marek Bezák, PR manažér úradu.
Súčasne podľa neho obnovia aj prevádzku zobrazovacích a ukladacích služieb publikovaných v súlade so smernicou INSPIRE. Do overovacej prevádzky navyše nasadia nové typy ukladacích služieb, ktoré umožnia priamy prístup k dátam z vybraného územia. Tieto služby sú určené nielen pre odbornú, ale aj pre laickú verejnosť a nachádzajú uplatnenie v širokom spektre odvetví - od územného plánovania a stavebníctva, cez geodéziu a kartografiu, až po environmentálne projekty a rozvoj smart cities. Všetky dátové sety poskytnú v aktuálnej podobe a v plnom rozsahu.
„Som rada, že sa nám darí napĺňať míľniky, ktoré sme si stanovili v rámci roadmapy obnovy služieb. Sprístupnenie otvorených dát je dôležitým krokom nielen pre odborníkov, ale aj pre širokú verejnosť, pretože tieto údaje sú základom pre mnohé inovatívne projekty a rozhodnutia vo verejnom aj súkromnom sektore,“ dodala predsedníčka ÚGKK SR Lucia Gocníková.
