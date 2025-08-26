Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 26. august 2025Meniny má Samuel
< sekcia Ekonomika

Úrad geodézie, kartografie a katastra sprístupní otvorené dátové sety

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Štefan Puškáš

Súčasne obnovia aj prevádzku zobrazovacích a ukladacích služieb publikovaných v súlade so smernicou INSPIRE.

Autor TASR
Bratislava 26. augusta (TASR) - Úrad geodézie, kartografie a katastra (ÚGKK) SR od 27. augusta 2025 opätovne sprístupní všetky otvorené dátové sety, ktoré patria do jeho pôsobnosti. Ide najmä o dáta terénu z leteckého laserového skenovania a ortofotomozaiku Slovenskej republiky, ale aj vybrané grafické dáta z katastra nehnuteľností a ďalšie datasety poskytované v súlade s európskou smernicou INSPIRE. Informoval o tom Marek Bezák, PR manažér úradu.

Súčasne podľa neho obnovia aj prevádzku zobrazovacích a ukladacích služieb publikovaných v súlade so smernicou INSPIRE. Do overovacej prevádzky navyše nasadia nové typy ukladacích služieb, ktoré umožnia priamy prístup k dátam z vybraného územia. Tieto služby sú určené nielen pre odbornú, ale aj pre laickú verejnosť a nachádzajú uplatnenie v širokom spektre odvetví - od územného plánovania a stavebníctva, cez geodéziu a kartografiu, až po environmentálne projekty a rozvoj smart cities. Všetky dátové sety poskytnú v aktuálnej podobe a v plnom rozsahu.

„Som rada, že sa nám darí napĺňať míľniky, ktoré sme si stanovili v rámci roadmapy obnovy služieb. Sprístupnenie otvorených dát je dôležitým krokom nielen pre odborníkov, ale aj pre širokú verejnosť, pretože tieto údaje sú základom pre mnohé inovatívne projekty a rozhodnutia vo verejnom aj súkromnom sektore,“ dodala predsedníčka ÚGKK SR Lucia Gocníková.
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREPOVEĎ POČASIA: Po tridsiatkach mrazy. Aký bude záver leta?

SAV: Analyzované mRNA vakcíny obsahujú len schválené zložky

Vo veku 77 rokov zomrela politička Anna Záborská

UNIKÁTNE FOTOGRAFIE: Po okupácii v roku 1968 chýbal v obchodoch chlieb