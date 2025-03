Úrad geodézie obnovil elektronické služby pre banky a notárske úrady

Bratislava 17. marca (TASR) - Úrad geodézie, kartografie a katastra (ÚGKK) SR v pondelok obnovil elektronické služby pre banky a notárske úrady. Finančné inštitúcie a notári tak môžu opätovne pracovať online s aktuálnymi údajmi katastra nehnuteľností. Informoval o tom PR manažér ÚGKK Marek Bezák.



"Som vďačná našim zamestnancom, ale aj partnerom z komerčnej aj verejnej sféry za nasadenie. Vďaka patrí aj Slovenskej bankovej asociácii a Notárskej komore Slovenska za pochopenie a trpezlivosť. Všetci rozumieme tomu, že je potrebné, aby služby fungovali čo najskôr, no zároveň je nutné prihliadať na aktuálnu situáciu informačných systémov ÚGKK a potrebu vysokej bezpečnosti," uviedla predsedníčka ÚGKK Lucia Gocníková.



Úrad pripomenul, že na portáli na prehliadanie údajov katastra nehnuteľností (CICA) sú už v súčasnosti poskytované aktualizované informácie o nehnuteľnostiach, vrátane listov vlastníctva s plombami a ťarchami s 24-hodinovou aktualizáciou k poslednému pracovnému dňu. Podľa ÚGKK by sa mal po obnovení týchto služieb výrazne znížiť počet osobných návštev katastrálnych odborov okresných úradov, keďže značná časť nevyhnutnej agendy je opäť dostupná online.



ÚGKK prízvukoval, že intenzívne pracuje na sprístupnení ďalších funkcionalít. "Uvedomujeme si, že po mimoriadnom bezpečnostnom incidente nemožno pôvodnú infraštruktúru plnohodnotne uviesť späť do prevádzky. Zásadnú časť zasiahnutých serverov a softvérových komponentov stále nie je možné využiť, čo si vyžaduje preinštalovanie systémov, kontrolu, prípadne nasadzovanie náhradných riešení a postupné budovanie novej, bezpečnejšej architektúry," uviedla Gocníková. Doplnila, že tento proces je časovo náročnejší, preto žiadajú verejnosť o pochopenie a trpezlivosť.



O plánovaných termínoch spúšťania zostávajúcich funkcionalít bude úrad verejnosť informovať prostredníctvom oficiálnych komunikačných kanálov ÚGKK. V blízkom čase plánuje úrad predstaviť roadmapu s konkrétnejšími dátumami spúšťania služieb.