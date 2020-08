Úrad geodézie pracuje na uľahčení prístupu občanov k svojim službám

Bratislava 25. augusta (TASR) – Úrad geodézie, kartografie a katastra (ÚGKK) SR pracuje na témach, ktoré majú uľahčiť život občanom Slovenska, keď potrebujú jeho služby. Nový šéf úradu Ján Mrva napríklad odobril testovanie projektu, ktorý má pomôcť zlepšiť podnikateľské prostredie a zrýchliť čas overenia geometrického plánu.



"Zelenú" od Mrvu dostal aj projekt vlastníctva na celom území SR vrátane mapových výstupov. Nemalo by byť teda potrebné vyhľadávať vlastníctvo jednotlivo po katastrálnych územiach ako je tomu doteraz.



Úrad chce v legislatíve intenzívne spolupracovať s ministerstvom pôdohospodárstva pri tvorbe zákonov o nedrobení pôdy či vlastníckych podielov, o zlepšení pozemkových úprav, ale aj pri leteckom snímkovaní Slovenska a tvorbe digitálneho modelu reliéfu, a tiež pri novom mapovaní.



"Takisto rozbehneme práce na príprave cenových máp potrebných pre Ministerstvo financií(MF) SR, ale aj samosprávy s ohľadom na daň z nehnuteľností," dodal Mrva. Pokračovať bude v budovaní geografického informačného systému ZBGIS, v ktorom by podľa neho mali byť všetky inžinierske siete, plánuje aj iné vylepšenia. Projekt elektronizácie katastra nehnuteľností chce dokončiť tak, aby 45 služieb katastra fungovalo bezchybne, pridať by chcel aj ďalšie. V oblasti IT zamýšľa spolupracovať s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR s dôrazom na výrazné zníženie nákladov na elektronizáciu.