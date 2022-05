Úrad hodnoty za peniaze hodnotil železničné projekty

Bratislava 12. mája (TASR) – Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) dokončil dve analýzy projektov železničných tratí. Jedna z nich sa týka trate medzi Bratislavou a Komárnom, kde odporúča etapizáciu. Riaditeľ ÚHP Štefan Kišš vo štvrtok na stretnutí s novinármi zdôraznil potrebu investičného plánu pre dobré rozhodnutia. Pripravovať by sa podľa neho mali len návratné projekty a namiesto predimenzovaných riešení by sa mali zdroje použiť radšej na viac optimálnych projektov.



"Mali by sme stavať alebo pripravovať len návratné projekty, takto k tomu pristupujeme aj v rozpočte verejných financií, kde súčasťou reformy je, že do rozpočtu rezortov pridelíme peniaze len na projekty, ktoré sú pripravené a návratné," skonštatoval Kišš. Upozornil, že zdroje sú obmedzené aj vo verejných financiách, preto by sa podľa neho mali použiť radšej na viac optimálnych projektov ako na menej, ale predimenzovaných.



Na trati Bratislava, Nové Mesto – Dunajská Streda – Komárno ÚHP odporúča etapizáciu. V projekte je totiž veľa investícií, ktoré sú nenávratné, pretože sú predimenzované a nezohľadňujú rozdielny počet vlakov a cestujúcich na jednotlivých úsekoch. Z Bratislavy smerom do Kvetoslavova, respektíve smer Šamorín, podľa analytika ÚHP Rastislava Farkaša cestuje desaťnásobne viac cestujúcich ako v úseku medzi Dunajskou Stredou a Komárnom.



Poznamenal, že v najkratšom časovom horizonte treba urgentne predĺžiť nástupištia v staniciach, vymeniť výhybky v niektorých staniciach a poprepájať niektoré staničné koľaje. V druhom kroku treba podľa ÚHP pokračovať s návratnými časťami projektu ako obnovenie a elektrifikácia úseku Bratislava – Dunajská Streda vrátane zdvojkoľajnenia úseku Bratislava – Kvetoslavov v optimalizovanej podobe. Tretím krokom by malo byť aktualizovanie štúdie, ktorá opätovne preverí ďalšie rozvojové varianty a opraví pôvodné chyby vo výpočtoch.



S týmto hodnotením sa stotožňuje aj minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina). "Poďme spraviť opatrenia rádovo v hodnote 18 miliónov eur, aby sme odstránili tzv. bottelnecky alebo úzke miesta na tejto trati, to je fáza nula. Fáza jedna, poďme sa baviť o zdvojkoľajnení po Kvetoslavov, prípadne výhľadovo po Dunajskú Stredu," priblížil minister vo štvrtok počas livestreamu na sociálnej sieti.



V prípade projektu zlepšenia železničného spojenia Nitry s Bratislavou ÚHP tvrdí, že nová trať nie je najlepším riešením priameho spojenia Bratislavy s Nitrou. Už teraz je podľa analytika možné zaviesť priame rýchliky Bratislava – Leopoldov – Nitra, pričom plánované sú na zavedenie od decembra 2023. Odporúča preto alternatívu cez Leopoldov, ktorá má nižšie investičné náklady o 200 miliónov eur. Pôvodný projekt počíta s cestovným časom zhruba 60 minút, alternatíva cez Leopoldov s časom približne 65 minút. "Zároveň tá alternatíva cez Leopoldov napojí aj viac cestujúcich a spojí aj dve krajské mestá Nitru a Trnavu," dodal Farkaš. Aj s týmto hodnotením sa minister dopravy stotožňuje.