Úrad INSEE zlepšil odhad rastu francúzskej ekonomiky v 2. kvartáli

Paríž 15. marca (TASR) - Po stagnácii v 1. štvrťroku by sa francúzska ekonomika mala v 2. kvartáli vrátiť k rastu, ktorého tempo by malo byť výraznejšie, než uvádzal predbežný odhad. Uviedol to tento týždeň francúzsky štatistický úrad INSEE, podľa ktorého by ekonomiku mali potiahnuť najmä vyššie spotrebiteľské výdavky. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Očakáva sa, že druhá najväčšia ekonomika v eurozóne vykáže za prvé tri mesiace tohto roka nulový rast. To znamená zhoršenie pôvodnej prognózy z februára, na základe ktorej INSEE počítal s rastom v 1. štvrťroku o 0,2 %. Za zhoršením odhadu je slabšia priemyselná produkcia a problémy v dodávateľskom reťazci v rámci automobilového sektora.



V 2. kvartáli však INSEE počíta s mierne vyšším rastom, než naznačoval v predchádzajúcom odhade. V pôvodnej prognóze z februára uvádzal v 2. štvrťroku rast na úrovni 0,2 %, teraz očakáva, že rast dosiahne 0,3 %.



Aj so zlepšením odhadu na 2. kvartál sú však prognózy INSEE pre vládu nepriaznivé. Ak chce vláda dosiahnuť za rok 2024 rast ekonomiky na úrovni 1 %, ako uvádza jej najnovší odhad, musí hospodárstvo v 3. aj vo 4. kvartáli tohto roka dosiahnuť 0,7-percentný rast.



Vláda vo februári zhoršila odhad rastu ekonomiky v tomto roku na 1 % z pôvodnej úrovne 1,4 %. Ešte menej priaznivé odhady vývoja francúzskej ekonomiky však zverejnila tento týždeň francúzska centrálna banka. Tá očakáva, že hrubý domáci produkt (HDP) vzrastie tento rok iba o 0,8 %. V predchádzajúcom odhade z decembra uvádzala rast na úrovni 0,9 %.