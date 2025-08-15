< sekcia Ekonomika
Úrad: Kontrola NKÚ potvrdila podozrenia súčasného vedenia
Prax podľa UUPV ukázala, že nie je možné overiť funkčnosť dodaných výstupov od TUKE a ich využiteľnosť pre úrad.
Autor TASR
Bratislava 15. augusta (TASR) - Úrad pre územné plánovanie a výstavbu (UUPV) SR zobral na vedomie správu Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR, ktorá potvrdila jeho podozrenia a pochybnosti. Súčasné vedenie od svojho nástupu upozorňovalo na nevýhodnú a jednostranne orientovanú zmluvu s Technickou univerzitou v Košiciach (TUKE) za viac ako 8,5 milióna eur, ktorá sa týka digitalizácie a zefektívnenia stavebných konaní, informoval v piatok UUPV.
Prax podľa UUPV ukázala, že nie je možné overiť funkčnosť dodaných výstupov od TUKE a ich využiteľnosť pre úrad. „Odmietol som podpísať čiastkové preberacie protokoly a nepodpísal som ani záverečný preberací protokol,“ uviedol predseda UUPV Milan Valašík. Súčasné vedenie úradu malo aktívne rokovať s TUKE a žiadať o dopracovanie výstupov a vrátenie nespotrebovanej časti finančných prostriedkov vo výške takmer 1,2 milióna eur. Do dnešného dňa sa tak nestalo, podotkol úrad.
Kontrola NKÚ jasne ukázala, že projekt nebol realizovaný podľa ideového zámeru a jeho výstupy nebude možné využiť pri ďalších prácach súvisiacich s vytvorením digitálnej mapy Slovenska, skonštatoval UUPV.
„Bezprostredne po ukončení kontroly sme preto začali s právnymi krokmi a plánujeme sa obrátiť na orgány činné v trestnom konaní. Záleží nám na tom, aby sa s finančnými prostriedkami narábalo efektívne a aby sa skutočne podarilo našu krajinu rozvíjať digitálne s ohľadom na historický, prírodný a kultúrny kontext,“ dodal Valašík.
Zmluvu s TUKE za viac ako 8,5 milióna eur uzavrel bývalý predseda úradu Martin Hypký v októbri 2022. Úrad sa mal na projekte digitalizácie a zefektívnenia stavebných konaní podieľať sumou 8,2 milióna eur a TUKE ako realizátor mal poskytnúť svoje kapacity a sumu 429.000 eur.
