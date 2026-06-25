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Úrad: Legalizovať možno dodatočne stavby postavené do 1. apríla 2025
Na stavby postavené pred 1. októbrom 1976 platí takzvaná generálna amnestia, a teda automaticky sa považujú za stavby postavené v súlade so zákonom.
Autor TASR
Bratislava 25. júna (TASR) - Stavebný zákon počíta s legalizáciou stavieb, ktoré boli postavené pred 1. aprílom 2025. Tie je možné ešte pri splnení zákonných požiadaviek dodatočne legalizovať podľa prechodných ustanovení stavebného zákona. Žiadosť o dodatočnú legalizáciu je však nutné podať do 31. marca 2029 na príslušný stavebný úrad. Po tomto dátume sa budú musieť všetky čierne stavby odstrániť, informovala hovorkyňa Úradu pre územné plánovanie a výstavbu (UUPV) SR Simona Parížeková.
Stavby postavené pred účinnosťou stavebného zákona (do 1. apríla 2025) sa delia do troch kategórií. Na stavby postavené pred 1. októbrom 1976 platí takzvaná generálna amnestia, a teda automaticky sa považujú za stavby postavené v súlade so zákonom.
Ďalšou skupinou sú stavby postavené od 1. októbra 1976 do konca roka 1989. „Pri týchto stavbách platí amnestia a taktiež sa považujú za stavby postavené v súlade so zákonom. Podmienkou však je, že sa musia nepretržite využívať na svoj účel a vlastník stavby musí byť aj vlastníkom pozemku alebo mať iné právo k pozemku, na ktorom je takáto stavba postavená,“ upozornila Parížeková.
Treťou kategóriou sú stavby, ktoré sa začali stavať od začiatku roka 1990 do 1. apríla 2025. „Tieto stavby je ešte možné dodatočne legalizovať pri dodržaní podmienok stavebnej legislatívy,“ dodala hovorkyňa UUPV.
Stavby postavené pred účinnosťou stavebného zákona (do 1. apríla 2025) sa delia do troch kategórií. Na stavby postavené pred 1. októbrom 1976 platí takzvaná generálna amnestia, a teda automaticky sa považujú za stavby postavené v súlade so zákonom.
Ďalšou skupinou sú stavby postavené od 1. októbra 1976 do konca roka 1989. „Pri týchto stavbách platí amnestia a taktiež sa považujú za stavby postavené v súlade so zákonom. Podmienkou však je, že sa musia nepretržite využívať na svoj účel a vlastník stavby musí byť aj vlastníkom pozemku alebo mať iné právo k pozemku, na ktorom je takáto stavba postavená,“ upozornila Parížeková.
Treťou kategóriou sú stavby, ktoré sa začali stavať od začiatku roka 1990 do 1. apríla 2025. „Tieto stavby je ešte možné dodatočne legalizovať pri dodržaní podmienok stavebnej legislatívy,“ dodala hovorkyňa UUPV.