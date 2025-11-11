< sekcia Ekonomika
Úrad nariadil zastavenie plavby pod Kolonádovým mostom v Piešťanoch
Dôvodom je kritický technický stav mosta. Plavebné opatrenie je platné od 7. novembra.
Autor TASR
Piešťany 11. novembra (TASR) - Dopravný úrad nariadil až do odvolania zastavenie plavby na Váhu pod Kolonádovým mostom v Piešťanoch. Dôvodom je kritický technický stav mosta. Plavebné opatrenie je platné od 7. novembra, uvádza úrad na svojom webe.
„Zákaz plavby v uvedenom úseku sa nevzťahuje na plavidlá správcu vodného toku a záchranných zložiek,“ priblížil úrad v opatrení. Mesto Piešťany na svojom webe poukázalo na to, že podľa odborníkov hrozí, že pri zvýšených prietokoch alebo povodňových stavoch môže dôjsť k poškodeniu či kolapsu časti mosta.
„Z tohto dôvodu bol na odporúčanie expertov most okamžite uzavretý pre akúkoľvek dopravu vrátane peších. Krízový štáb mesta Piešťany zároveň požiadal o plavebnú uzáveru, ktorú Dopravný úrad následne formálne vydal,“ doplnila samospráva.
Projektová dokumentácia z roku 2023 počíta s komplexnou sanáciou spodnej stavby. „Práce budú mimoriadne technicky náročné a závislé od hydrologických podmienok Váhu. Predpokladaná doba realizácie je päť až šesť mesiacov od začiatku rekonštrukcie, pričom samotná sanácia by sa mohla začať začiatkom roka 2026, po ukončení procesu verejného obstarávania a po zabezpečení financovania vo výške približne 2,5 milióna eur,“ dodalo mesto.
Kolonádový most, postavený v roku 1933 podľa návrhu architekta Emila Belluša, je národnou kultúrnou pamiatkou a symbolom Piešťan. Dočasne ho uzavreli v polovici októbra.
