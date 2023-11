Úrad: Neplatenie by nemalo automaticky viesť k odpájaniu od energií

Bratislava 22. novembra (TASR) - Stav núdze by nemal tlačiť sociálne najslabších členov spoločnosti hlbšie do energetickej chudoby a nemal by automaticky viesť k odpájaniu od dodávok energií pri problémoch s platením faktúr. Dodávatelia elektriny by mali podľa Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) poskytovať zákazníkom riešenia šité na mieru na základe ich individuálnych špecifík a potrieb. ÚRSO v stredu odporučil dodávateľom energií, ako pristupovať k odberateľom, ktorí sa ocitnú v núdzi v nastávajúcom období.



"Úrad v záujme okamžitého posilnenia ochrany zraniteľných odberateľov vyzval regulované subjekty, aby zintenzívnili svoje úsilie pri informovaní svojich zákazníkov o súčasnej kríze, o ich spotrebe energií a možnostiach šetrenia, o dostupných podporných mechanizmoch a aby navrhovali vhodné riešenia v konkrétnych prípadoch," informoval ÚRSO.



Úrad tiež odporučil dodávateľom energií prehodnotiť a použiť solidárne opatrenia napríklad pri preddavkových platbách, odkladoch vyúčtovania pomocou platobných kalendárov, týkajúcich sa najmä odberateľov, ktorí boli neúmerne postihnutí vysokými cenami energie, a najmä tých, ktorí sú prvýkrát zadlžení svojmu dodávateľovi.



Prevádzkovatelia distribučných sústav by mali úzko spolupracovať s dodávateľmi pri riešení situácií, keď odberatelia čelia prvýkrát ťažkostiam s platením účtov za energie. Na podporu odberateľov ÚRSO navrhol niekoľko "mechanizmov solidarity" tak, aby zvýšené celkové náklady na energiu zostali prijateľné vo vzťahu k príjmom odberateľov a zároveň cielili na zníženie dopytu po energiách.



Príklady pomoci odberateľom v núdzi môžu byť napríklad vo forme predĺženia splatnosti faktúr za dodávky energií, úľavách na niektorých poplatkoch za energiu či pomoci odberateľom pri výbere najvhodnejších taríf a poplatkov. "Koncoví odberatelia musia byť taktiež primerane informovaní o každom úmysle zmeniť zmluvné podmienky a musia byť informovaní o svojom práve vypovedať zmluvu pri tomto oznámení," dodal ÚRSO.



Úrad spomína aj príklady opatrení na optimalizáciu spotreby, a tým pádom aj nákladov na energie. Menuje napríklad poradenstvo pre odberateľov vo forme edukácie o podmienkach a podrobnostiach vo faktúrach alebo energetický audit domácnosti s vhodným odporučením na zníženie spotreby.