Úrad: Nezamestnanosť obyvateľov v produktívnom veku vzrástla na 4,09 %
Na vývoj v decembri 2025 mala podľa analytikov vplyv úprava výšky dávok v nezamestnanosti.
Autor TASR
Bratislava 21. januára (TASR) - Nezamestnanosť meraná podielom disponibilných uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku na obyvateľstve v produktívnom veku (PDU) v decembri vzrástla na 4,09 % z novembrových 3,88 %. Medziročný nárast je ešte mierne vyšší, keď v decembri 2024 to bolo 3,81 %. Celkový počet uchádzačov o zamestnanie evidovaných na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny dosiahol na konci minulého mesiaca úroveň 172.707, informovalo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR).
Na vývoj v decembri 2025 mala podľa analytikov vplyv úprava výšky dávok v nezamestnanosti. „Podľa nášho názoru išlo skôr o časový posun registrácií na úradoch práce než o náhly nárast straty pracovných miest v ekonomike. Nezamestnaní, ktorí by sa za štandardných okolností zaregistrovali až v januári, sa tak objavili v evidencii už v decembri, čím sa dočasne skreslil medziročný aj medzimesačný obraz vývoja nezamestnanosti,“ uviedol Inštitút sociálnej politiky.
Analytici inštitútu očakávajú v januári iba tlmený nárast nezamestnanosti, poprípade stagnáciu. Vo februári a marci by sa pri zachovaní súčasných trendov mohol počet ľudí bez práce mierne znížiť. Počas posledného mesiaca v roku 2025 pokračoval pokles počtu absolventov škôl bez práce. Uchádzačov o zamestnanie s ukončeným stredoškolským vzdelaním bolo v evidencii 7067, o 298 menej ako v novembri. Počet absolventov vysokých škôl bez zamestnania medzimesačne klesol o 208 osôb a ustálil sa na hodnote 1552.
V regiónoch dosiahol PDU najnižšiu hodnotu v Trnavskom kraji, a to 2,76 percenta, najvyšší bol v Prešovskom kraji na úrovni 6,13 percenta. Na úrovni okresov zaznamenal rezort práce najnižší podiel disponibilných uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku na obyvateľstve v produktívnom veku v okrese Piešťany s hodnotou 2,11 percenta a najvyšší v okrese Rimavská Sobota na úrovni 10,55 percenta.
