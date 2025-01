Úrad: Nový inštitút vnímame ako riešenie otázok spojených s hazardom

Bratislava 18. januára (TASR) - Úrad pre reguláciu hazardných hier (ÚRHH) vníma novovzniknutý Inštitút pre reguláciu hazardných hier (IPRHH) ako záujmové združenie, ktoré má ambíciu zastrešiť najmä prevádzkovateľov hazardných hier a byť odbornou platformou pre riešenie otázok súvisiacich s prevádzkovaním hazardu. Uviedla to pre TASR Henrieta Vartovník Borowiecka z ÚRHH v súvislosti s inštitútom, ktorý vznikol koncom minulého roka.



"Vznik Inštitútu pre reguláciu hazardných hier vnímame ako vznik záujmového združenia právnických osôb, ktoré má ambíciu zastrešiť najmä prevádzkovateľov hazardných hier a byť predovšetkým odbornou platformou pre riešenie odborných otázok súvisiacich s prevádzkovaním hazardných hier," uviedla Vartovník Borowiecka.



Doplnila, že ÚRHH je otvorený diskusii so združeniami, spolkami či organizáciami, ktoré majú záujem pracovať na zlepšovaní podmienok ochrany verejného poriadku pri prevádzkovaní hazardných hier v SR.



"Je pritom potrebné pre účely informovania verejnosti zdôrazniť, že Inštitút pre reguláciu hazardných hier nenahrádza činnosť štátnych orgánov a nevykonáva žiadne úlohy na úrovni štátnej regulácie, túto stále v zmysle zákona o hazardných hrách môžu vykonávať len orgány štátnej správy, ktorými sú Ministerstvo financií Slovenskej republiky a Úrad pre reguláciu hazardných hier zriadený zákonom o hazardných hrách," zdôraznila Vartovník Borowiecka.



IPRHH vznikol koncom minulého roka, založil a vedie ho bývalý riaditeľ ÚRHH Dávid Lenčéš. Inštitút chce byť podľa jeho slov platformou, na ktorú sa môže obrátiť odborná i laická verejnosť. Dlhodobou víziou IPRHH je, aby Slovensko patrilo medzi krajiny s najvyššou úrovňou takzvanej múdrej regulácie hazardných hier v Európe, ktorá na jednej strane chráni záujmy spoločnosti a na druhej strane vytvára udržateľný segment regulovaného prevádzkovania hazardných hier.



Inštitút sa plánuje venovať aktuálnym výzvam, ako je rastúci digitálny trh hazardných hier, boj s nelegálnym hazardom či kultivovanie odbornej diskusie. Zaoberať sa bude aj podporou pre tvorbu a implementáciu legislatívy, zvyšovaním povedomia o zodpovednom hraní a implementáciou opatrení na ochranu hráčov.



IPRHH vznikol ako partnerská organizácia českého "Institutu pro regulaci hazardních her". Spoluzakladajúcimi členmi IPRHH sú spoločnosti z odvetvia hazardných hier ako Tipos, Fortuna, Tipsport a Niké.