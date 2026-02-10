< sekcia Ekonomika
Úrad odhalil kartel vo verejnej súťaži na fotovoltické zariadenia
Protimonopolný úrad (PMÚ) SR uložil pokuty v celkovej výške viac ako jeden milión eur.
Autor TASR
Bratislava 10. februára (TASR) - Protimonopolný úrad (PMÚ) SR odhalil kartel vo verejnej súťaži na fotovoltické zariadenia, uložil pokuty v celkovej výške viac ako jeden milión eur. Informovala o tom Lívia Cseresová, riaditeľka odboru komunikácie a protokolu úradu. Rozhodnutie PMÚ je prvostupňové a účastníci konania majú podľa nej možnosť sa proti nemu v zákonnej lehote odvolať. Okrem finančnej pokuty uložil PMÚ trom podnikateľom, vrátane obstarávateľa, aj zákaz účasti na verejných obstarávaniach na obdobie troch rokov.
Spresnila, že PMÚ vydal 29. januára rozhodnutie vo veci dohody obmedzujúcej súťaž vo verejnej súťaži na dodávku priemyselných fotovoltických zariadení. Štyrom podnikateľom uložil za uzatvorenie kartelovej dohody pokuty v celkovej výške 1.098.200 eur.
Kartelovú dohodu podľa neprávoplatného rozhodnutia uzatvorili podnikatelia RASEMA, s.r.o., M-D-J, s.r.o., SIMA plus Krompachy, s.r.o. a samotný obstarávateľ BarCom, s.r.o., ako tzv. facilitátor. Cieľom ich koordinovaného postupu bolo zabezpečiť víťazstvo vopred dohodnutého uchádzača vo verejnej súťaži.
Zákazka mala byť pôvodne financovaná z prostriedkov štrukturálnych a investičných fondov Európskej únie (EÚ) v rámci operačného programu Kvalita životného prostredia, no pre nedostatky indikujúce porušenie pravidiel hospodárskej súťaže bolo poskytnutie príspevku sprostredkovateľským orgánom pre operačný program zamietnuté.
Koordinácia podnikateľov bola preukázaná na základe emailovej komunikácie, ktorú PMÚ zabezpečil počas inšpekcie, ako aj prostredníctvom viacerých podobností v dokumentácii predloženej jednotlivými uchádzačmi vo verejnej súťaži.
V tejto súvislosti PMÚ opätovne poukazuje na možnosť využívania programu zhovievavosti, ktorý umožňuje, aby PMÚ účastníkovi dohody obmedzujúcej súťaž neuložil žiadnu pokutu, ak ako prvý predloží dôkazy o porušení zákona alebo znížil pokutu až do 50 %, ak predloží dôkazy predstavujúce pridanú hodnotu k dôkazom, ktoré PMÚ už má k dispozícii. Zároveň v prípadoch využitia programu zhovievavosti PMÚ účastníkovi zakázanej dohody automaticky neuloží zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.
Dodal, že ďalšou možnosťou ako znížiť pokutu je tzv. urovnanie. Ide o prípady, keď podnikateľ nemá žiadne nové dôkazy o dohode, ktorej bol účastníkom, ale prizná svoju účasť na porušení zákona a prevezme zodpovednosť za takúto účasť. Podnikateľovi, ktorý sa urovná PMÚ zníži pokutu až o 50 % (vertikálne dohody), resp. o 30 % (kartely a zneužitie dominantného postavenia).
