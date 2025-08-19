Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Úrad odmieta tvrdenia iniciatívy Chránime si naše

Na snímke štatutárny zástupca EKOCONSULT - enviro, a.s. Vladimír Žúbor počas tlačovej konferencie spoločnosti GIB EnergyX Slovakia v Bratislave v utorok 29. apríla 2025. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Spoločnosť GIB EnergyX Slovakia získala v pondelok (18. 8.) stavebné povolenie.

Bratislava/Nitra/Šurany 19. augusta (TASR) - Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR a jeho nitrianska regionálna pobočka odmietajú „klamlivé a zavádzajúce tvrdenia“ občianskej iniciatívy Chránime si naše o pripravovanej baterkárni v plánovanom priemyselnom parku v Šuranoch v Novozámockom okrese. TASR o tom informovala hovorkyňa úradu Simona Parížeková, podľa ktorej úrady postupovali a postupujú vždy v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

„Iniciatíva Chránime si naše dlhodobo zavádza zverejňovaním nepresných a neúplných údajov vo svojich vyjadreniach a stanoviskách v súvislosti s povoľovacím procesom výstavby baterkárne v Šuranoch. Regionálny úrad pre územné plánovanie a výstavbu Nitra vydal stavebné povolenia na vykonanie hrubých terénnych úprav a na výstavbu stavebných a inžinierskych objektov, ako aj prevádzkových súborov na základe príslušných rozhodnutí a záväzných stanovísk dotknutých orgánov, ktoré boli všetky kladné. A to vrátane rozhodnutia EIA vydaného príslušným okresným úradom, odborom starostlivosti o životné prostredie,“ uviedla Parížeková.

Ako dodala, takzvaná veľká EIA, teda posudzovanie vplyvov na životné prostredie, nesúvisí s povoľovacími procesmi, ktoré aktuálne regionálny úrad v Nitre rieši. „Sme si vedomí, že verejnosť túto tému vníma citlivo, avšak úrad a jeho regionálne úrady sú viazané platnou legislatívou a zákonnými lehotami,“ poukázal predseda Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR Milan Valašík.

Spoločnosť GIB EnergyX Slovakia získala v pondelok (18. 8.) stavebné povolenie. Umožní jej to vybudovať výrobné objekty určené na prototypovú výrobu v rozsahu do jednej gigawatthodiny. Ešte minulý piatok (15. 8.) začala s realizáciou prípravných prác na pozemkoch pre budúci závod baterkárne v Šuranoch. Pozemky s výmerou 93,88 hektára v lokalite budúceho strategického parku Šurany Industrial Park prevzala spoločnosť od MH Invest do užívania začiatkom augusta.

Proti výstavbe baterkárne protestujú niektorí obyvatelia Šurian, Bánova či iných obcí v rámci iniciatívy Chránime si naše. V utorok avizovali, že zvolajú protest. Na nedostatky v dokumentácii upozorňovali opoziční predstavitelia. Obávali sa, že investor chce obísť riadny proces EIA. Firmy, ktoré do projektu investujú, to odmietli. Nesúhlasia ani s tým, že by baterkáreň ohrozovala životné prostredie alebo zdravie obyvateľov.
.

